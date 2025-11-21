Mirtha Legrand y Juana Viale ya tienen confirmados a sus invitados del fin de semana

La mesa más famosa de la televisión argentina vuelve a renovarse este fin de semana con nuevas figuras del espectáculo, la música y el periodismo. Tanto Mirtha Legrand como Juana Viale ya tienen confirmados a los invitados que participarán en sus tradicionales programas por la pantalla de eltrece.

Los invitados de Mirtha Legrand: sábado 22 de noviembre

Este sábado 22 de noviembre a las 21:30, Mirtha recibirá en La Noche de Mirtha a un panel tan variado como explosivo. Entre los nombres confirmados se encuentran:

Federico Andahazi , escritor y ensayista

, escritor y ensayista Vicky Xipolitakis , mediática y figura televisiva

, mediática y figura televisiva Alejandra Maglietti , periodista y modelo

, periodista y modelo Diego Cabot, periodista especializado en investigación

La producción apuesta a una mesa con diversidad de opiniones y temas que van desde la actualidad política hasta el entretenimiento, uno de los sellos clásicos del ciclo.

La mesa de Juana Viale: domingo 23 de noviembre

Por su parte, el domingo 23 de noviembre a las 13:30, será el turno de Juana Viale al frente de Almorzando con Juana, los invitados del mediodía serán:

“La Mona” Jiménez , ícono del cuarteto

, ícono del cuarteto Luck Ra , cantante y uno de los artistas más escuchados del país

, cantante y uno de los artistas más escuchados del país “El Mono” de Kapanga , líder de la banda de rock

, líder de la banda de rock Oficial Gordillo, humorista

La mesa promete música, humor y anécdotas entre artistas populares que hoy lideran distintas escenas culturales.

Una producción consolidada

Tanto La Noche de Mirtha como Almorzando con Juana son producciones de Story Lab para eltrece, una alianza que desde hace años mantiene el formato como uno de los clásicos televisivos del fin de semana argentino.

Fuente: El Trece / Televisión.com.ar y NA