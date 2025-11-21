Mirtha Legrand y Juana Viale ya tienen confirmados a sus invitados del fin de semana
Mirtha Legrand y Juana Viale ya definieron sus mesas del fin de semana en eltrece, con figuras del espectáculo, la música y el periodismo.
La mesa más famosa de la televisión argentina vuelve a renovarse este fin de semana con nuevas figuras del espectáculo, la música y el periodismo. Tanto Mirtha Legrand como Juana Viale ya tienen confirmados a los invitados que participarán en sus tradicionales programas por la pantalla de eltrece.
Los invitados de Mirtha Legrand: sábado 22 de noviembre
Este sábado 22 de noviembre a las 21:30, Mirtha recibirá en La Noche de Mirtha a un panel tan variado como explosivo. Entre los nombres confirmados se encuentran:
- Federico Andahazi, escritor y ensayista
- Vicky Xipolitakis, mediática y figura televisiva
- Alejandra Maglietti, periodista y modelo
- Diego Cabot, periodista especializado en investigación
La producción apuesta a una mesa con diversidad de opiniones y temas que van desde la actualidad política hasta el entretenimiento, uno de los sellos clásicos del ciclo.
La mesa de Juana Viale: domingo 23 de noviembre
Por su parte, el domingo 23 de noviembre a las 13:30, será el turno de Juana Viale al frente de Almorzando con Juana, los invitados del mediodía serán:
- “La Mona” Jiménez, ícono del cuarteto
- Luck Ra, cantante y uno de los artistas más escuchados del país
- “El Mono” de Kapanga, líder de la banda de rock
- Oficial Gordillo, humorista
La mesa promete música, humor y anécdotas entre artistas populares que hoy lideran distintas escenas culturales.
Una producción consolidada
Tanto La Noche de Mirtha como Almorzando con Juana son producciones de Story Lab para eltrece, una alianza que desde hace años mantiene el formato como uno de los clásicos televisivos del fin de semana argentino.
Fuente: El Trece / Televisión.com.ar y NA
