Ovación para Mirtha Legrand en la obra de Ricardo Darín: «Esta noche no duermo»

Este miércoles se celebró uno de los eventos teatrales más esperados del año: el regreso de “Escenas de la Vida Conyugal” a la cartelera porteña, protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra, bajo la dirección de Norma Aleandro.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, ambos intérpretes hicieron vibrar el Teatro Coliseo, que coronó la función con una ovación de pie. La sorpresa de la noche fue la presencia de Mirtha Legrand, quien asistió junto a las familias de los artistas para acompañar este reencuentro tan especial.

Tras el cierre de la obra, Darín tomó la palabra:

“Queremos agradecerles a todos que estén acá hoy. Para nosotros es muy importante lo que ocurrió esta noche en Buenos Aires, después de una gira. Especialmente para mi compañera, que sé lo que significa para ella. Estamos muy contentos, felices y agradecidos.”

El actor también le dedicó un reconocimiento a la diva: “Queremos agradecer a Chiqui, que está acá. Maravilloso. Gracias, Chiquita, por venir.”

Legrand, ovacionada por el público, elogió profundamente el espectáculo:

“Ay, chicos, yo no puedo hablar. Es impresionante lo que hemos visto. Con razón cada persona que venía de España me decía: ‘no sabés el éxito de Andrea y Ricardo’. Ahora lo entendemos. Son maravillosos los dos.”

Y agregó, entre risas y emoción: “¿Qué les voy a decir? Yo no voy a dormir esta noche. Es mucho tiempo estudiando, porque han hablado dos horas sin parar.”

El regreso de la obra a la Argentina no fue casual. Durante los últimos años, miles de espectadores pidieron en redes y distintos espacios que la pieza “volviera a casa”. Tras siete años y una exitosa gira internacional por España, Perú, Uruguay y Chile, “Escenas de la Vida Conyugal” finalmente volvió a presentarse en Buenos Aires.

Los protagonistas llegaron directamente de su reciente gira española, donde ofrecieron funciones con entradas agotadas en la Gran Vía de Madrid y en ciudades como Valencia, Avilés, Murcia y A Coruña. Ahora, Buenos Aires celebra este reencuentro único, que contará con solo 15 funciones.