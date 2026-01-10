Quiénes son los primeros invitados del año de Mirtha Legrand del sábado 10 de enero en Mar del Plata

El sábado 10 de enero, Mirtha Legrand dará inicio a la temporada de verano 2026 de sus clásicas mesazas desde Hotel Costa Galana, uno de los escenarios tradicionales del ciclo en la costa atlántica. La producción del programa ya confirmó quiénes serán los primeros invitados de La Noche de Mirtha, marcando un debut con fuerte impronta musical.

Los invitados de Mirtha Legrand

Desde las 21:30, por la pantalla de eltrece, la Chiqui compartirá la mesa con Pimpinela, el emblemático dúo integrado por Lucía y Joaquín Galán, que continúa vigente y conquistando a distintas generaciones con su repertorio de clásicos.

También formarán parte del primer programa del verano las hermanas Soledad Pastorutti y Natalia Pastorutti, referentes indiscutidas del folklore argentino, que desde hace décadas mantienen una sólida trayectoria artística y un vínculo cercano con el público.

De esta manera, Mirtha Legrand vuelve a Mar del Plata con una mesa cargada de música, tradición y figuras consagradas, dando el puntapié inicial a una nueva temporada estival de su histórico programa.

