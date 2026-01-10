ESCUCHÁ RN RADIO
Quiénes son los primeros invitados del año de Mirtha Legrand del sábado 10 de enero en Mar del Plata

Mirtha Legrand inaugura la temporada de verano 2026 de La Noche de Mirtha desde Mar del Plata con una mesa de alto perfil artístico, integrada por Pimpinela y las hermanas Soledad y Natalia Pastorutti, en un debut marcado por la música y la tradición.

El sábado 10 de enero, Mirtha Legrand dará inicio a la temporada de verano 2026 de sus clásicas mesazas desde Hotel Costa Galana, uno de los escenarios tradicionales del ciclo en la costa atlántica. La producción del programa ya confirmó quiénes serán los primeros invitados de La Noche de Mirtha, marcando un debut con fuerte impronta musical.

Los invitados de Mirtha Legrand

Desde las 21:30, por la pantalla de eltrece, la Chiqui compartirá la mesa con Pimpinela, el emblemático dúo integrado por Lucía y Joaquín Galán, que continúa vigente y conquistando a distintas generaciones con su repertorio de clásicos.

También formarán parte del primer programa del verano las hermanas Soledad Pastorutti y Natalia Pastorutti, referentes indiscutidas del folklore argentino, que desde hace décadas mantienen una sólida trayectoria artística y un vínculo cercano con el público.

De esta manera, Mirtha Legrand vuelve a Mar del Plata con una mesa cargada de música, tradición y figuras consagradas, dando el puntapié inicial a una nueva temporada estival de su histórico programa.

