Quiénes van hoy a lo de Mirtha Legrand: invitados confirmados y todo lo que promete la noche

Si estás por elegir qué ver esta noche, hay un clásico que nunca falla: la mesa de Mirtha Legrand vuelve con una lista de invitados que promete debate, actualidad y momentos imperdibles.

Con su estilo directo y sin filtro, la conductora reúne a figuras de distintos ámbitos para una noche que siempre deja títulos.

Invitados de Mirtha Legrand hoy sábado 28 de marzo

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, este sábado desde las 21.30 por El Trece, la mesa estará integrada por:

Lizy Tagliani

Carmen Barbieri

Hernán Drago

Roger Zaldivar

Se espera una noche con anécdotas, actualidad y cruces picantes, en un formato que combina entretenimiento con temas de agenda.

Qué se espera del programa de esta noche

Como suele ocurrir en el ciclo, la clave estará en la dinámica de la mesa. Con perfiles tan distintos, la conversación puede ir desde lo personal hasta lo social en cuestión de minutos.

El atractivo está justamente ahí: charlas espontáneas, opiniones fuertes y momentos que se vuelven virales

Quiénes estarán con Juana Viale el domingo

El clásico del fin de semana continúa el domingo al mediodía con Juana Viale, que recibirá desde las 13.45 a:

Nora Cárpena

Pablo Echarri

Diego Frenkel

Carla Conte

Juampi González

Además, habrá un show musical de La Portuaria, que sumará un cierre distinto a la jornada.

Un clásico que sigue marcando agenda

A lo largo de los años, el programa se consolidó como uno de los espacios más influyentes de la televisión argentina.

Cada emisión deja definiciones, frases y momentos que rápidamente circulan en redes y portales.

Este sábado no será la excepción: una mesa diversa, temas actuales y el sello inconfundible de Mirtha Legrand