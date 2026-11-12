Rating de TV: Wanda Nara rompió la barrera de los 14 puntos con MasterChef Celebrity y sorprendió a todos

MasterChef Celebrity volvió a quedarse con el primer puesto del rating de la televisión argentina. El reality gastronómico que conduce Wanda Nara por Telefe consiguió superar los 14 puntos de audiencia durante la emisión del miércoles 11 de noviembre de 2026 y reafirmó su liderazgo en el horario central.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, a partir de las mediciones oficiales de Kantar IBOPE, el programa comenzó con 11,5 puntos de rating y rápidamente escaló hasta alcanzar los 14,1 puntos, convirtiéndose en el ciclo más visto de la noche. La presencia de Dolli Irigoyen como jurado invitada fue uno de los atractivos de la emisión.

Rating de MasterChef Celebrity: cuánto midió el programa de Wanda Nara

El reality de Telefe volvió a demostrar su fortaleza en el prime time, con una audiencia que creció durante los primeros minutos de emisión.

El programa comenzó con 11,5 puntos de rating y consiguió superar la barrera de los 14 puntos, una marca que lo posicionó nuevamente entre los contenidos más elegidos de la televisión abierta.

El momento de mayor audiencia se registró alrededor de las 23, cuando el ciclo alcanzó su pico de la noche. Más tarde, a las 23:10, la medición se ubicó en 12,6 puntos.

Estos resultados confirman el buen desempeño del formato gastronómico, que continúa sosteniendo cifras destacadas frente a las demás propuestas televisivas.

Dolli Irigoyen reemplazó a Germán Martitegui y sorprendió a los participantes

Uno de los momentos destacados de la emisión fue la participación de Dolli Irigoyen, quien se incorporó al jurado en reemplazo de Germán Martitegui.

La reconocida cocinera acompañó la evaluación de los platos preparados por los famosos en una noche que tuvo como desafío principal demostrar creatividad y conocimientos gastronómicos.

A diferencia de otras galas, los participantes tuvieron la posibilidad de preparar un plato libre, dulce o salado, una consigna que les permitió elegir sus propias recetas y técnicas.

La propuesta puso a prueba la capacidad de cada concursante para destacarse frente al jurado y conseguir su continuidad en la competencia.

MasterChef Celebrity: quiénes se salvaron y quiénes fueron a última chance

Durante la emisión del miércoles cocinaron Elizabeth «La Negra» Vernaci, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Mike Amigorena, Grego Rossello, China Ansa, Edith Hermida, Pablo Migliore y Hernán de Mala Fama.

Tras la evaluación de los platos, cuatro participantes consiguieron avanzar directamente a la siguiente instancia:

La Negra Vernaci

Lizy Tagliani

Mike Amigorena

Grego Rossello

En cambio, China Ansa, Edith Hermida, Pablo Migliore y Hernán de Mala Fama no lograron superar el desafío y deberán enfrentarse a una nueva gala de última chance.

La definición mantiene la expectativa entre los seguidores del reality, que continúa sumando momentos de tensión a medida que avanza la competencia.

MasterChef Celebrity consolida su liderazgo en la televisión argentina

El programa conducido por Wanda Nara atraviesa una etapa de buenos resultados de audiencia.

Durante las últimas semanas, el reality consiguió mantenerse entre los ciclos más vistos de la televisión abierta, con registros que superaron los 12 puntos y emisiones que alcanzaron la barrera de los 14.

La combinación de desafíos gastronómicos, participantes famosos y cambios en el jurado continúa siendo una de las principales apuestas de Telefe para sostener su liderazgo nocturno.

Con un nuevo pico de 14,1 puntos, MasterChef Celebrity volvió a demostrar su poder de convocatoria, mientras la competencia entre los participantes se vuelve cada vez más exigente.