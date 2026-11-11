MasterChef Celebrity arrasó en el rating: cuánto midió la eliminación de Julieta Nair Calvo

MasterChef Celebrity volvió a imponerse en la batalla por el rating de la televisión argentina. Este martes 10 de noviembre, el reality gastronómico conducido por Wanda Nara en Telefe lideró ampliamente el horario central, con un promedio de 12,1 puntos y picos de 13,1. La gala estuvo marcada por la inesperada eliminación de Julieta Nair Calvo, quien sufrió un accidente mientras preparaba su plato.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, de acuerdo con las mediciones de Kantar IBOPE, el programa comenzó con aproximadamente 9 puntos de audiencia y fue creciendo a medida que avanzaba la competencia. El ciclo volvió a superar ampliamente a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece, que quedó en segundo lugar.

Cuánto midió MasterChef Celebrity este martes 10 de noviembre

La sexta gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2026 volvió a confirmar el buen desempeño del reality de Telefe.

El programa comenzó con un piso cercano a los 9 puntos y rápidamente superó los 12, hasta alcanzar su marca máxima durante la noche.

Los principales números fueron:

MasterChef Celebrity (Telefe): 12,1 puntos de promedio.

12,1 puntos de promedio. Pico máximo de MasterChef Celebrity: 13,1 puntos.

13,1 puntos. Otro día perdido (El Trece): 4,5 puntos.

4,5 puntos. América TV: 0,8 puntos.

0,8 puntos. El Nueve: 0,7 puntos.

De esta manera, MasterChef Celebrity llegó a casi triplicar la audiencia de su principal competidor al comparar los registros informados para ambos programas.

La diferencia volvió a dejar a Telefe como el canal más fuerte del horario central.

MasterChef Celebrity y Mario Pergolini: cómo fue la batalla por el rating

Uno de los datos más destacados de la jornada fue la distancia entre el reality gastronómico y Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini.

Mientras MasterChef Celebrity alcanzó picos de 13,1 puntos, el programa de El Trece registró 4,5 puntos.

La diferencia entre ambas marcas fue de 8,6 puntos de rating, aunque corresponde aclarar que se trata de registros de audiencia de distinto tipo y no de una comparación de promedios.

Más atrás quedaron América TV y El Nueve, con mediciones inferiores a un punto.

Los resultados se produjeron en una jornada especial para la televisión argentina, marcada por la cobertura de la visita del papa León XIV.

A pesar de los cambios en la programación diurna, el horario central mantuvo su dinámica habitual, con Telefe al frente.

Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity el martes 10 de noviembre

La gala de eliminación tuvo un desenlace inesperado.

Los participantes debían preparar al menos seis empanadas de carne acompañadas por salsa yasgua, una consigna que exigía precisión en la elaboración de la masa, el relleno y la cocción.

Sin embargo, Julieta Nair Calvo sufrió un accidente cuando faltaban apenas diez minutos para finalizar el desafío.

La actriz perdió el equilibrio en su estación de trabajo y terminó derramando en el piso el relleno que había preparado.

Aunque recibió ayuda de sus compañeros y consiguió elaborar una nueva preparación, el tiempo restante no fue suficiente para obtener el resultado que esperaba.

Finalmente, el jurado decidió que Julieta Nair Calvo debía abandonar la competencia.

La actriz se despidió entre lágrimas y agradeció la experiencia de haber participado en el programa.

MasterChef Celebrity mantiene su liderazgo en Telefe

La gala de eliminación se sumó a una serie de buenos resultados para el programa conducido por Wanda Nara.

El lunes 9 de noviembre, MasterChef Celebrity había registrado un promedio de 12,1 puntos durante la gala de última chance, en la que Luciana Geuna consiguió evitar la eliminación.

En aquella emisión, Otro día perdido había alcanzado 5,2 puntos, una cifra superior a la registrada durante la noche del martes.

Con estos resultados, el reality gastronómico mantiene su liderazgo en el horario central y continúa siendo una de las principales apuestas de Telefe.

La combinación de desafíos culinarios, momentos inesperados y eliminaciones emotivas sigue captando la atención del público, mientras los famosos avanzan hacia una nueva etapa de la competencia.