Mariana Lestelle reveló la ayuda económica que recibió de Ángel de Brito en un momento difícil

La médica Mariana Lestelle sorprendió en las últimas horas al compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde reveló un gesto solidario de su amigo, el periodista Ángel de Brito, en un momento delicado de su vida personal.

El mensaje de agradecimiento de Mariana Lestelle a Ángel de Brito

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Lestelle contó que durante un complejo estudio médico de su hija Delfina, atravesó dificultades económicas y recibió el apoyo incondicional del conductor de LAM: “Y en todo este estudio de mi hija, estuvimos solas, con apoyo de familia y amigos. Le quiero agradecer profundamente a mi amigo @AngeldebritoOk que sabiendo que no tenía un mango, me prestó plata sin condiciones, que me ayudó a mí y a Delfi. Nunca lo contaría Ángel, se los cuento yo”.

La médica remarcó además la generosidad del periodista y explicó que, aunque él no hubiera dudado en regalarle el dinero, finalmente pudo devolverlo gracias a su esfuerzo: “Él me la hubiese regalado por el vínculo que tenemos, pero por esa empatía, por ese amor desinteresado, pude devolverle la plata. Siempre agradecida”.

Con este reconocimiento público, Lestelle no solo destacó el vínculo de amistad que la une a De Brito, sino también la importancia de los gestos solidarios en momentos de vulnerabilidad.