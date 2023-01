Reportan fallas en Mercado Pago y Mercado Libre: qué pasó

Mercado Libre y Mercado Pago comenzaron a fallar esta mañana. Se multiplican las quejas de los usuarios en distintas redes sociales. En Twitter, incluso, Mercado Pago era tendencia.

De acuerdo a Downdetector las aplicaciones incrementaron notablemente sus fallas.

Los usuarios no pueden ingresar a sus perfiles o les aparecen carteles de error cuando intentan realizar alguna transacción.

«Algunas funciones de Mercado Pago presentan intermitencias. Te pedimos disculpas, estamos trabajando para solucionarlo. Mientras tanto te recomendamos esperar a que se resuelve esta situación antes de hacer transacciones», señaló la empresa mediante un comunicado.

Ante la repentina caída se recomienda contar con otras formas de pago como efectivo o tarjetas bancarias, recomendó Perfil en su sitio web.

Cuando Mercado Pago no funciona y vos tenés toda tu plata ahí… pic.twitter.com/E8ZucC4Jcm

Pense que Mercado pago me habia robado hasta que entre a twitter y vi que esta caido pic.twitter.com/7miGGCyZtl

Cuando Mercado Pago no funciona y te preguntas si cuando vuelvas a entrar va estar tu plata pic.twitter.com/2FTJKay1gV

Yo tratando de entrar a Mercado Pago por décima vez y me rindo y entro a Twitter a ver qué carajo pasa. pic.twitter.com/LhYSY3QyRw

casi me infarto porque no podía entrar a mercado pago y tuve que entrar a tuiter para enterarme que no funciona y esta caído pic.twitter.com/cJjj0xdGVw