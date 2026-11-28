Un incendio en la impresionante propiedad de Will Smith y Jada Pinkett Smith, ubicada en Calabasas, California, encendió las alarmas en Hollywood. El episodio ocurrió durante la madrugada del lunes 23 de noviembre y obligó a desplegar un operativo de emergencia.

El personal de seguridad de la residencia alertó a las autoridades tras detectar las llamas en una de las construcciones que forman parte del exclusivo complejo residencial de los actores.

Qué se sabe del incendio en la mansión de Will Smith

Según confirmó el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, el fuego se originó en un cobertizo destinado a tareas de mantenimiento, separado de la vivienda principal.

Los bomberos lograron controlar las llamas antes de que se extendieran hacia otras edificaciones o alcanzaran la vegetación que rodea la propiedad.

Las autoridades determinaron que el incendio fue accidental y no se registraron heridos. Tampoco se reportaron daños en la residencia principal.

Sin embargo, no trascendió si Will Smith y su esposa se encontraban en el lugar cuando comenzó el fuego.

Cómo es la impresionante mansión de Will Smith en California

La propiedad, valuada en aproximadamente 42 millones de dólares, se encuentra en un terreno de unas 60 hectáreas, rodeado de naturaleza y con amplios espacios destinados a la privacidad y el entretenimiento.

La residencia fue diseñada por el arquitecto Stephen Samuelson y se destaca por su arquitectura de estilo adobe, los materiales naturales y los detalles artesanales.

Entre sus principales atractivos cuenta con una sala de cine privada, un estudio de grabación y espacios destinados a la meditación.

No es la primera vez que la propiedad de Will Smith sufre un incendio

En septiembre de 2021, la familia ya había atravesado una situación similar cuando se desató un incendio en el sótano de la mansión. En aquella oportunidad, los daños provocados por el humo obligaron a realizar trabajos de refacción.

Además, en 2018, la propiedad estuvo amenazada por los devastadores incendios forestales que afectaron California.

Tras el último episodio, Jada Pinkett Smith compartió imágenes de los preparativos para celebrar el Día de Acción de Gracias en familia, el pasado 26 de noviembre.