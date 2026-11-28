Nelson Álvarez competirá por la intendencia de Plaza Huincul en las elecciones de 2027. El candidato de Primero Neuquén dio a conocer sus prioridades para la localidad y señaló a la gestión de Mariano Gaido en la capital provincial como el modelo que pretende replicar.

«Mi decisión es querer poner a Plaza Huincul en primer nivel», afirmó Álvarez. Entre sus prioridades mencionó la ampliación de los servicios básicos, la pavimentación de calles y la creación de nuevos espacios deportivos y culturales.

El candidato tiene 41 años, es padre de cuatro hijas y se desempeña como trabajador independiente en el sector privado. Nacido y criado en la localidad, destacó su sentido de pertenencia y planteó la necesidad de mantener una gestión cercana a los vecinos.

Las propuestas de Nelson Álvarez para Plaza Huincul

Uno de los principales ejes de su plataforma electoral es la infraestructura urbana. El dirigente propone garantizar el acceso a los servicios básicos en todos los barrios e implementar un plan de pavimentación que permita mejorar la circulación, especialmente durante las jornadas de lluvias intensas.

En materia sanitaria, planteó la creación de un área de Salud dentro de la estructura municipal, destinada a brindar atención primaria y facilitar el acceso de los vecinos a las prestaciones.

También proyecta la construcción de una Ciudad Deportiva y la puesta en funcionamiento de un Centro Cultural, con el objetivo de ampliar las alternativas recreativas y generar espacios de encuentro para jóvenes y familias.

En cuanto a la seguridad, su propuesta contempla una mayor presencia policial en las calles, complementada con dispositivos municipales de prevención y acompañamiento comunitario.

El modelo de Gaido y el vínculo con Figueroa

Álvarez destacó el ordenamiento de las cuentas públicas, la planificación urbana y la inversión en infraestructura como algunos de los aspectos que pretende replicar de la administración de Mariano Gaido. «Es a ese nivel que quiero llevar a Plaza Huincul», aseguró.

En el plano político, el candidato reivindicó su relación con Rolando Figueroa, a quien acompañó desde su etapa como vicegobernador y durante el proceso de construcción política que lo llevó a la gobernación.

«Trabajamos muchos años juntos, siempre tuvimos una llegada muy especial», expresó sobre su vínculo con el mandatario provincial.

Álvarez también hizo hincapié en su arraigo a la localidad y en su intención de impulsar una gestión de puertas abiertas. «Estoy seguro de que nos merecemos que Plaza Huincul la gobierne una persona como yo, nacido y criado en la localidad, que realmente ame a Plaza Huincul», sostuvo.