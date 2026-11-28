Luego de conocerse el fallo del Tribunal Internacional del Mar favorable al Reino Unido, el canciller Pablo Quirno leyó la resolución y celebró que el órgano haya reconocido «la disputa de soberanía por Malvinas». El funcionario sostuvo que eso se asume como un «triunfo» dada la larga trayectoria del reclamo.

La lectura de Pablo Quirno al fallo del Tribunal del Mar

En diálogo con Radio Rivadavia, el canciller señaló que «es la primera vez que el Reino Unido tiene que venir a defenderse al tribunal por el tema Malvinas» y pidió una lectura más amplia del fallo, al destacar que «el tribunal reconoció la disputa de soberanía». «Eso es un triunfo», aseguró.

En esa línea, Quirno informó que el viernes iniciaron cinco procesos sancionatorios contra nuevas firmas que «siguen mecanismos ilegales para explotar petróleo en las Islas», y precisó que «el objetivo central de Argentina es frenar la explotación de recursos naturales en Malvinas».

«Nos tenemos que preparar de la mejor manera posible para defender los intereses nacionales», añadió. Luego sostuvo que el debate no debe dividir al país: «Las empresas están sancionadas bajo la vieja ley, pero igualmente siguieron adelante con la explotación de petróleo en las Islas, y tenemos que estar todos detrás de la bandera argentina», remarcó.

Por último, apuntó: «La ley de Soberanía Nacional está en tratamiento en el Congreso, y si se sanciona nos dará más herramientas para defender los intereses de los argentinos».

Minutos después, Quirno volvió a expresar en redes sociales su postura sobre el fallo: «El Tribunal Internacional del Derecho del Mar ha reconocido ante los ojos del mundo la disputa de soberanía que el Reino Unido se empeña en negar». A su vez, sostuvo que el Gobierno argentino seguirá «reforzando las sanciones y profundizando las acciones jurídicas, diplomáticas y económicas».