Petróleo en Malvinas: Quirno destacó el reconocimiento de la disputa de soberanía tras el fallo del Tribunal del Mar
El canciller hizo su propia lectura del fallo del 28 de noviembre y, aunque favorece a Londres, destacó que el Tribunal reconociera ante el mundo la soberanía que "el Reino Unido se empeña en negar". También informó que el Gobierno aplicó nuevas sanciones a firmas que siguen operando en Malvinas.
Luego de conocerse el fallo del Tribunal Internacional del Mar favorable al Reino Unido, el canciller Pablo Quirno leyó la resolución y celebró que el órgano haya reconocido «la disputa de soberanía por Malvinas». El funcionario sostuvo que eso se asume como un «triunfo» dada la larga trayectoria del reclamo.
La lectura de Pablo Quirno al fallo del Tribunal del Mar
En diálogo con Radio Rivadavia, el canciller señaló que «es la primera vez que el Reino Unido tiene que venir a defenderse al tribunal por el tema Malvinas» y pidió una lectura más amplia del fallo, al destacar que «el tribunal reconoció la disputa de soberanía». «Eso es un triunfo», aseguró.
En esa línea, Quirno informó que el viernes iniciaron cinco procesos sancionatorios contra nuevas firmas que «siguen mecanismos ilegales para explotar petróleo en las Islas», y precisó que «el objetivo central de Argentina es frenar la explotación de recursos naturales en Malvinas».
«Nos tenemos que preparar de la mejor manera posible para defender los intereses nacionales», añadió. Luego sostuvo que el debate no debe dividir al país: «Las empresas están sancionadas bajo la vieja ley, pero igualmente siguieron adelante con la explotación de petróleo en las Islas, y tenemos que estar todos detrás de la bandera argentina», remarcó.
Por último, apuntó: «La ley de Soberanía Nacional está en tratamiento en el Congreso, y si se sanciona nos dará más herramientas para defender los intereses de los argentinos».
Minutos después, Quirno volvió a expresar en redes sociales su postura sobre el fallo: «El Tribunal Internacional del Derecho del Mar ha reconocido ante los ojos del mundo la disputa de soberanía que el Reino Unido se empeña en negar». A su vez, sostuvo que el Gobierno argentino seguirá «reforzando las sanciones y profundizando las acciones jurídicas, diplomáticas y económicas».
Hoy hemos dado un paso histórico. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar ha reconocido ante los ojos del mundo la disputa de soberanía que el Reino Unido se empeña en negar. Esta decisión no legitima el saqueo de nuestros recursos ni pone fin a nuestro reclamo. Esta decisión no prejuzga sobre el fondo de la controversia ni sobre la competencia del Tribunal Arbitral, cuya constitución impulsaremos sin demora en el marco del arbitraje iniciado en septiembre bajo la CONVEMAR. Con más determinación que nunca, avanzaremos en todos los frentes, reforzando las sanciones y profundizando las acciones jurídicas, diplomáticas y económicas. Lo sagrado de esta causa exige que hoy más que nunca estemos a la altura de las circunstancias. El Presidente @JMilei ha solicitado al Congreso la urgente sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Que quienes tienen el honor de representar al pueblo argentino cumplan con su responsabilidad y, si así no lo hicieren, que Dios y la Patria se lo demanden. Nos asiste la historia, nos asiste el derecho y nos guía la profunda convicción de que no hay causa más noble que la defensa de nuestra Patria. Nuestra voluntad es inquebrantable y nuestro reclamo inclaudicable. Por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas. ¡Ayer, hoy y siempre! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷— Pablo Quirno (@pabloquirno) November 28, 2026
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