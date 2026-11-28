Las jornadas reunieron a investigadores del CONICET, magistrados y especialistas en la Ciudad Judicial de Neuquén.

El análisis de residuos de disparos, la identificación de partículas microscópicas y el procesamiento de imágenes digitales son algunos de los recursos científicos que pueden contribuir al esclarecimiento de delitos en Neuquén.

Su aplicación fue uno de los ejes de las Jornadas de Ciencia y Justicia, que se desarrollaron durante el jueves y viernes en el Salón Sauco de la Ciudad Judicial.

Bajo el lema «Confluencia de saberes científicos y jurídicos», el encuentro reunió a investigadores, magistrados, funcionarios provinciales y especialistas para compartir conocimientos y experiencias que puedan contribuir al trabajo judicial.

Durante la apertura, el vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET, Alberto Baruj, expresó que «la tecnología es el uso del conocimiento para resolver problemas concretos». El investigador explicó que la producción de conocimiento del organismo excede las pericias y el trabajo forense, ya que también permite aportar información sobre cuestiones sociales y antropológicas.

Por su parte, el vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Germán Busamia, destacó la necesidad de incorporar los conocimientos científicos en las distintas ramas del derecho.

«La ciencia se ha convertido en un complemento necesario para quienes tienen que tomar decisiones. La calidad de esas decisiones depende en buena medida de la alianza entre poderes judiciales y organismos como el Conicet», sostuvo.

Nuevas herramientas para la investigación criminal

Uno de los temas centrales del encuentro fue el potencial del primer microscopio electrónico de barrido de Neuquén, un equipo que permite examinar partículas que no pueden distinguirse a simple vista.

En el ámbito penal, esta tecnología puede utilizarse para analizar residuos de disparos, fibras textiles y restos de pintura que podrían aportar información relevante para una causa judicial.

Las exposiciones también abordaron el uso de la inteligencia artificial para el procesamiento de imágenes digitales y otras herramientas tecnológicas destinadas al análisis criminal.

En materia ambiental, se puso el foco en los sistemas de información geográfica, que permiten estudiar las características de un territorio y pueden contribuir a identificar y determinar la extensión de un daño.

El aporte de las ciencias forenses

El programa también contempló exposiciones sobre entomología, biología y tafonomía forense. El estudio de insectos y restos biológicos, por ejemplo, puede aportar información sobre las circunstancias de una muerte y el tiempo transcurrido desde que ocurrió.

Otros temas previstos fueron el microtráfico de estupefacientes, el procesamiento de muestras, la determinación de metales y la calidad de los laboratorios forenses.

De la apertura participaron el presidente subrogante del TSJ, Evaldo Moya; el fiscal general, Ignacio Gerez; el representante de Ciencia y Justicia del CONICET, Alan Termiño; y la directora del Centro Científico Tecnológico Patagonia Confluencia, Natalia Guiñazú.

Este trabajo conjunto entre el CONICET y el Poder Judicial apunta a que los conocimientos y las tecnologías que se desarrollan en Neuquén puedan aprovecharse tanto en el esclarecimiento de delitos como en la resolución de conflictos en los distintos fueros.