Sandra y María Fernanda Callejón, enfrentadas: intervención judicial y medida perimetral

Sandra Callejón y María Fernanda Callejón continúan enfrentadas y ahora se suma lo judicial para darle fin a la discusión otorgándole la perimetral y una pericia psiquiátrica para la hermana mayor por no dejarle ver a su padre.

Luego de que Sandra manifestara públicamente su deseo de viajar a Buenos Aires para ver el debut teatral de su sobrina Giovanna, fue Fernanda quien salió a desmentirla y aseguró que su hermana no podía acercarse porque existía una medida perimetral vigente.

Las hermanas Callejón más separadas que nunca: Fernanda pidió pericia psiquiátrica para Sandra

A través de La Mañana con Moria, Fernanda habló del tema y cedió la palabra a su abogado, Eduardo Allende.

“Es un tema muy delicado de familia y no quiero profundizar”, sostuvo la actriz, aunque confirmó que la perimetral fue solicitada por Sandra.

A partir de allí, el letrado explicó cómo se originan este tipo de medidas, ya que ante la posibilidad de que una persona pueda causar daño o perjuicio a otra, la Justicia suele aplicar una restricción preventiva mientras se investigan los hechos.

Allende aclaró que, desde su perspectiva, Fernanda no representa ningún riesgo y que su único interés es conocer el estado de salud de su padre: “Son dos personas públicas, ninguna necesita exposición ni beneficios mediáticos a partir de esta situación”.

El abogado también señaló que aún se desconoce cuál fue el fundamento concreto presentado ante la Justicia para solicitar la perimetral, y ese punto será analizado una vez finalizada la feria judicial en Córdoba, prevista para el lunes 2 de febrero.

Por su parte, la panelista de Moria pidió bajar el nivel del conflicto y priorizar el bienestar de su hija: “Quiero que esto se frene. Con mi exmarido vamos a unirnos para proteger a Giovanna, y mi familia sabe muy bien por qué”.