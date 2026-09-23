Homero Pettinato recibió un botón antipánico: identificaron y citaron al hombre acusado de amenazarlo

El hombre señalado por Homero Pettinato como autor de reiteradas amenazas en su contra fue identificado y citado a indagatoria, luego de que se presentara en las inmediaciones del canal de streaming Olga, donde trabaja el conductor.

Se trata de un hombre conocido en redes sociales como “Hernán Bloquero”, a quien Pettinato describió públicamente como un fanático de Sofía “La Reini” Gonet, su expareja.

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, el acusado fue convocado para este viernes 25 de septiembre, en el marco de una causa por el presunto delito de amenazas simples.

Tras el episodio, Pettinato recibió un botón antipánico y cuenta con consigna policial fija en su domicilio, además de un móvil que lo acompaña en sus traslados hacia el estudio de streaming. La investigación quedó a cargo de Federico Taramelli, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°6.

Homero Pettinato contó cómo comenzaron las amenazas

Pettinato había relatado al aire de Olga que los mensajes intimidatorios comenzaron durante su relación con Gonet. Según su versión, el hombre tendría varias cuentas en redes sociales y una fuerte obsesión con la influencer.

El conductor aseguró que, cuando inició su noviazgo con ella, comenzó a recibir mensajes cada vez más violentos, entre ellos amenazas de muerte y advertencias de que lo esperarían a la salida de su lugar de trabajo.

Según contó, la situación no terminó después de su separación de Gonet. Pettinato afirmó que continuó recibiendo mensajes provenientes de diferentes perfiles y que las amenazas se mantuvieron con el paso del tiempo.

El episodio en Olga que encendió las alarmas

La situación escaló cuando, según relató Pettinato, el hombre se presentó personalmente en las inmediaciones de Olga mientras él se encontraba trabajando.

“Recién levanto la cabeza y estaba parado acá, mirándome”, contó el conductor. Según su relato, el hombre realizó un gesto con la mano sobre el cuello antes de retirarse del lugar.

Pettinato explicó que hasta ese momento había intentado restarle importancia a las amenazas, pero que la aparición del acusado en su lugar de trabajo modificó su percepción del riesgo.

“Lo grave que acaba de suceder es que vino a la puerta de Olga y me amenazó”, sostuvo. Y agregó que el episodio le había generado miedo y que realizaría la correspondiente denuncia.

A partir de la intervención judicial, se reforzaron las medidas de protección para Pettinato, mientras la Justicia avanza con la investigación y la indagatoria del hombre señalado por el conductor.