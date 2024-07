Roberto Castillo, el novio de Cinthia Fernández, habló del escándalo con su ex en LAM: ¿Qué dijo?

Roberto Castillo fue a LAM a hablar de su romance con Cinthia Fernández y a dejar en claro cómo fue la separación de su ex pareja Daniela Vera Fontana.

“En principio a mí me cuesta mucho hablar de esta situación porque es exponer a mis hijas, me avergüenza un poco la situación. Pensé que el tema iba a pasar, pero no pasa, es como que sigue y va creciendo… Yo fui papá a los 23, de Pilar, y siempre trabajé para que se sienta orgulloso de mi paternidad para con ella”, comenzó a contar el abogado.

Tras la relación de diez años con la mamá de Pilar, mantuvo un vínculo de seis años con Daniela, donde fue padre de dos hijas más: “Me separé a los 25. Y con Daniela, que es la mamá de Elena y Olivia estuve casi seis años. Es una gran mujer que me regaló lo más lindo en la vida, es una mujer con quien tuvimos los mejores pasajes en la vida, pero que yo tengo una mirada distinta de los vínculos. Yo no soy del mandato de que una relación es para siempre, para mi se abandonan o se construyen”.

Roberto Castillo: «no hubo una situación de traición o maltrato»

“Acá no hubo una situación de traición o maltrato…. Lo que me hizo sostener la relación con Daniela es, primero, que es una gran mujer, una gran persona. Yo creo que en un momento le dije que primero iba a tener mucha bronca pero que después iba a resignificar las cosas”, siguió detallando.

Castillo remarcó que para él se terminó el amor con su ex: “Éramos dos compañeros de crianza, pero abandonamos la pareja. La familia sostenía a la pareja. Cuando se va el enamoramiento uno construye o abandona. Entonces, desde ese lugar yo fui un hombre sincero, me duele que se hable de infidelidad. Teniendo tres hijas, y sabiendo que soy un hombre sincero, que se hable de infidelidad y que mis hijas escuchen que yo traicioné a una mujer no está bueno…”.

Sobre lo que provocó que se enamorara de Cinthia Fernández, Castillo dijo que llegó a sentir admiración cuando le tocó representarla en la causa por su divorcio de Matías Defederico: “Siempre me pareció una mujer hermosa y lo que más me gustó fue su evolución, lo que más me gustó fue el conocerla en el 2020 y ver cómo creció. Me generó admiración. Yo en una mujer busco admirarla intelectualmente sobre todas las cosas. Yo a Cinthia ya la conocía hace cuatro años, no es que fui a un bar, me crucé a una chica y empezamos a salir”.

Daniela Vera Fontana, la ex mujer de Castillo, acusó aCinthia Fernández de ser la tercera en discordia

Según lo publicado por el sitio Big Bang News, Vera Fontana mantuvo un ida y vuelta a través de WhatsApp con Luis Ventura y Cora De Barbieri, quienes reprodujeron los mensajes en A la tarde (América). «Hace un mes que terminamos. Nos separamos hace exactamente un mes. No puede mentir con eso Roberto Castillo, salvo de que tenga miedo de que lo haya visto antes. Son dos sinvergüenzas. Ese 25 de mayo estuvo en el acto del colegio de su hija, después de eso hubo una pequeña discusión de pareja y, sin justificativo, él decidió irse», agregó.

El periodista resaltó que la ex del abogado estaba «molesta» y consultada sobre las razones por las que Cinthia la había bloqueado en las redes sociales, remarcó: «Yo en ese momento era la mujer de su abogado. ¡Bastante chiquilina y cul… sucio! Hace tiempo que no veo sus publicaciones. Yo confiaba en mi marido. Aparte, él me había mirado a los ojos cuando empezaron los rumores con Cinthia y me había dicho que ella no era su tipo de mujer. Ella necesita cámara para vivir y él aprovecha la cámara».

Con información de Noticias Argentinas