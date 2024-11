Roberto García Moritán reveló que siente por Pampita: «La amo»

Tras su escandalosa separación y rumores de infidelidad, Roberto García Moritán habló nuevamente sobre su ex pareja Carolina Pampita Ardohain y confesó que la sigue amando. En diálogo con LAM, el ex funcionario se refirió a como Pampita lo defendió durante su entrevista en el living de Susana y sorprendió con su confesión: “La amo, amo a Caro”.

Roberto García Moritán y una fuerte declaración

El movilero de América TV, Alejandro Castelo, rápidamente le consulto si seguía enamorado de su ex mujer: “No sé si enamorado es la palabra, pero amo a Caro, amo la familia”, y agregó: “Hay días que estoy triste, sí, y no lo voy a negar. Tengo días que estoy bien y tengo días que estoy mal”.

Moritán le confesó a LAM que todo lo sucedido mediáticamente lo llevó a reflexionar sobre su actuar en el futuro: “Lo que esto me dio es aprender a respetarme también que cuando puedo menos, tengo que dar menos, y cuando puedo más, seguir al frente de todas las responsabilidades que tengo”.

“Ella es una mujer muy inteligente, con mucha experiencia, con vivencias que yo nunca voy a poder entender y a las que nunca voy a poder alcanzar. Tengo que aprender a respetar sus decisiones y que el tiempo, a fin de cuentas, no solamente dice la verdad, sino que acomoda las piezas”, cerró.

Por otra parte, Pampita dejo en claro que su relación con el ex funcionario está “destruida para siempre” y que “no hay manera de pegar esos pedazos”. La modelo volvió a encontrar el amor y está en una relación con el polista Martín Pepa.