Roberto García Moritán tras su separación: “Es un cierre definitivo”

Tras confirmarse su separación de Priscila Crivocapich, Roberto García Moritán habló públicamente y aseguró que la decisión no fue sorpresiva ni repentina, sino el resultado de un proceso que ambos venían conversando desde hacía tiempo.

El empresario explicó en declaraciones al programa A la Tarde que la ruptura se dio en un marco de calma y mutuo acuerdo: “Tranquilos, ya era algo que veníamos conversando, sin sorpresas”.

Sin entrar en detalles sobre los motivos del final del vínculo, Moritán sí remarcó que se trató de un cierre consensuado y definitivo: “Es un cierre definitivo, las cosas no salieron como pensamos”.

En medio de especulaciones mediáticas, el diputado porteño sostuvo que la separación no estuvo vinculada a conflictos, malos tratos ni discusiones internas: “No me imagino esa conversación de que está todo mal”.

Además, destacó el perfil de su ex pareja y rechazó versiones negativas: “No es el tipo de mujer que habla mal a las espaldas de las personas, así que me parece raro”.

Ante rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Gisela Dulko, fue categórico:

“Lo de Gisela es falso. Nos conocimos en un cumpleaños de Milagros (Brito) y hablamos de los chicos, así que nada que ver”.

También aclaró que su vínculo con Carolina “Pampita” Ardohain se mantiene intacto: “Con Caro, la relación es excelente”.

El tema de la maternidad: “Es muy íntimo”

Consultado sobre si la ruptura podría estar relacionada con el deseo de Priscila de ser madre, Moritán puso un límite y evitó profundizar:

“Es muy íntimo y no voy a hablar de esas cosas”.

Con esa frase, dio por cerrada cualquier especulación sobre desacuerdos vinculados a proyectos familiares.