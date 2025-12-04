Rocío Marengo fue mamá: nació Isidro, su primer hijo con Eduardo Fort

La mediática Rocío Marengo se convirtió en madre por primera vez a los 45 años. Junto a su pareja, el empresario Eduardo Fort, recibieron a Isidro, su tan esperado hijo, luego de una internación preventiva en los últimos días.

A través de un posteo en Instagram, Marengo presentó al bebé, que nació de ocho meses de gestación y pesó 2,480 kg. “Estamos muy felices”, escribió la flamante mamá, acompañando la imagen del pequeño.

Como era de esperarse, la publicación se llenó rápidamente de mensajes de cariño y felicitaciones de amigos, colegas y figuras del espectáculo.

Los emotivos saludos a Rocío Marengo tras el nacimiento de su primer hijo

“Vas a ser la mejor mamá”, expresó Martita Fort, prima del recién nacido.

Desde su cuenta, Marley también dejó su saludo: “Qué alegría! Felicitaciones a los dos. Muy lindo nombre. A disfrutar ahora. Y ya lo juntaremos a jugar con Milenka”, bromeó sobre un futuro encuentro entre su hija e Isidro.

A los mensajes se sumaron Mica Viciconte (“Amiga, bienvenido Isidro… Te quiero”), Luli Salazar (“Bienvenido bebito tan deseado y esperado. Te quiero Ro”) y Dalma Maradona, quien escribió:

“Todas las bendiciones para ustedes tres. Isidro, sos hermoso. Ya te vamos a ir a llenar de besos”.

También Iliana Calabró dejó una dedicatoria emotiva: “Tan soñado y esperado. Que sea todo luz en su vida… Lo que más trabajo da, más se ama. Feliz por ustedes, los quiero”.

Por su parte, las hermanas Emily y Belu Lucius enviaron sus felicitaciones con entusiasmo:

“Bienvenido Isidro. Felicitaciones Ro y Edu, los quiero mucho” y “Todas las bendiciones. Bienvenido Isidro hermoso”.