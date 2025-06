Rocío Marengo recibió la noticia de su embarazo mientras grababa «Almorzando con Juana Viale»

Rocío Marengo anunció recientemente su embarazo a los 45 años, ahora reveló los pormenores de un difícil tratamiento de fertilidad que debió atravesar junto a su marido Eduardo Fort y explicó que la feliz noticia llegó en medio de la grabación del programa de Juana Viale.

En principio, Rocío recordó: “Eduardo también lo buscó un montón. Él hizo mucho de este tratamiento y cuando le dije que estaba embarazada, quedó en shock. Me decía que no y yo ‘sí, te juro, estoy embarazada’. Relindo. La verdad que estoy al lado de un buen papá. Estoy orgullosa. Mejor papá no le puede haber tocado y mejor compañero de vida”,

“Con Edu como pareja tenemos muchos años. Después se hizo complicada la búsqueda. Tuve que acompañar a Edu en muchas etapas. Otro hombre no hubiera aguantado este tratamiento como lo hizo él. Por ejemplo, mis cambios de humor. Yo creí que no me habían afectado las hormonas”, señaló Marengo.

“Edu también tuvo que hacer sus cosas y ese era mi miedo. Él también tuvo que intervenirse. No la tenía tan fácil. Fueron dos días que ni lo llamé porque dije ‘este me mata’ y al tercer día estábamos bien. Teníamos 8 años juntos y ahora vamos por 11. Yo creo que también fue una manera de ir presionándola y dándolo todo. Esa presión hizo que él también se ponga un poquito más las pilas”, recordó.

“Cuando me dijeron que estoy embarazada, atendí el teléfono en plena mesa de Juana y pensaba que iba a escuchar un ‘no’. Estaba más para eso o que me digan ‘volvé mañana’ o ‘venite el día que te viene’. Cosas que estaba acostumbrada a escuchar. Cuando me dicen ‘estás embarazada’, mis emociones estallaron. La gente pensó ‘se le murió alguien’”, contó con notable emoción.

“Primero tuvimos tratamientos de baja complejidad que te matan anímicamente y como pareja porque implican que ‘hoy tenés que tener relaciones’ y vos estás toda medicada. Si la pareja no está fuerte, es difícil de pasar. Al final decía ‘ya estoy grande’. Estaba preocupada. Aparte con toda la medicación que me puse en el cuerpo y no se me estaba dando”.

“La pasé como el culo en el tratamiento, pero desde el día 1 que me enteré que estoy embarazada, yo no te hago la fila del súper, yo paso por la de embarazada”, concluyó.