Rocío Oliva sin filtros con Moria Casán sobre su relación con Diego Maradona

Rocío Oliva volvió a la televisión después de un largo tiempo en silencio y sorprendió con una entrevista profunda junto a Moria Casán, donde repasó detalles íntimos de su historia de amor con Diego Maradona.

Rocío sobre Maradona: «Diego fue muy generoso y siempre me puso a su lado»

Durante la charla, Oliva habló de los años de convivencia, del quiebre definitivo, del reclamo económico que luego decidió desestimar y del impacto emocional que le generó el deterioro final del astro.

Según contó, su vínculo con el Diez estuvo marcado por momentos felices: “Tuvimos una relación muy linda… Diego fue muy generoso y siempre me puso a su lado”, expresó, destacando el lugar central que él tuvo en su vida personal, según recogió Noticias Argentinas.

Moria, por su parte, reveló que presenció el sufrimiento de Maradona tras la separación: “Él estaba desesperado por recuperarte”, señaló. Rocío lo confirmó y sumó que, al inicio, su relación con las hijas del exfutbolista era buena: “Gianinna quería que estuviéramos juntos”.

El reclamo económico y la convivencia

Oliva explicó nuevamente el reclamo económico que inició mientras Maradona vivía y que luego retiró:

“Era una compensación por los años de convivencia… cuando Diego falleció fui y desestimé todo. No quería seguir con ese tema”, afirmó.

También confirmó que el Diez le dio el dinero con el que compró su casa: “Él decía que era ‘nuestra casa’. No escatimaba nada, jamás”, sostuvo.

Los celos, la diferencia de edad y la vida en Dubái

Al hablar de los celos de Maradona, Oliva los relacionó con la diferencia de edad y con sus ganas de crecer profesionalmente:

“Era joven y quería trabajar. En Dubái no tuvimos problemas, pero en Argentina sí. Me sentía ahogada”, recordó.

Según contó, Maradona quería que ella permaneciera más tiempo en el hogar.

El deterioro del Diez y los últimos encuentros

Uno de los pasajes más emotivos fue cuando recordó el estado de Diego en sus últimos meses:

“Se hacía estudios todo el tiempo y los médicos decían que estaba mejor que un chico de 18 años. Cuando lo vi en la cancha de Gimnasia, no lo podía creer. No era él”, dijo con tristeza.

Afirmó que dejó de verlo al inicio de la pandemia: “Ya no pude entrar más y no lo vi nunca más”.

Sobre la muerte del astro, fue contundente: “Creo que se abandonó muchísimo. Tal vez no quería vivir”.

Oliva también compartió cómo fue su despedida:

“Me dijo que forme una familia linda, que me case, que tenga hijos, que sea feliz y que no esté con alguien ‘maradoniano’. Fue una charla muy hermosa”, expresó emocionada.

Su presente sentimental

En el cierre del ping pong con Moria, Rocío confirmó que está en pareja hace casi un año con un hombre llamado Néstor. Además, contó que ama el fútbol, que es obsesiva con la limpieza y que logró dejar atrás la impulsividad que tenía años atrás.