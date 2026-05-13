Rod Stewart felicitó al Rey Carlos por su comentario irónico a Donald Trump: “Pusiste a ese canalla en su lugar”

El reconocido cantante Rod Stewart tuvo un divertido intercambio con el Rey Carlos III durante el evento King’s Trust que se realizó el pasado lunes en Londres, en donde felicitó al monarca por su sutil comentario dirigido al presidente norteamericano Donald Trump durante una cena de Estado en la Casa Blanca.

En una interacción que ya es viral en las redes sociales, el músico saluda a Carlos III y, con una sonrisa, lo felicita por «estar super» durante el diálogo y «poner a ese canalla en su lugar» con su sutil provocación, según se puede apreciar en base a las imágenes a las que pudo acceder Agencia Noticias Argentinas.

“Permítanme decir, ¡bien hecho en América!”, se le escucha decir a Stewart. El monarca está de espaldas en el video, por lo que no se puede ver su reacción, aunque se especula que fueron unas risas cómplices junto al músico. “Estuviste magnífico, absolutamente magnífico… pusiste a ese pequeño canalla en su sitio”, continuó el artista.

Aunque no se puede escuchar la respuesta del monarca, queda a libre interpretación del usuario basada en la respuesta siguiente de Stewart, quien continuó la conversación con un: “Exacto, eso es todo; le pasó completamente por encima de la cabeza, completamente por encima de la cabeza”.

Qué le dijo el rey Carlos III a Donald Trump

Durante una cena de Estado que se realizó en la Casa Blanca, el monarca ironizó sobre una reciente declaración de Trump sobre el papel de los Estados Unidos en la historia de Europa.

“Usted observó recientemente que, si no fuera por Estados Unidos, los países europeos estarían hablando alemán. Me atrevo a decir que, si no fuera por nosotros, ustedes estarían hablando francés”, recordó Carlos III, según reporta el sitio Ansalatina.

Tras un momento de hilaridad general, el rey completó: “Por supuesto, ambos amamos profundamente a nuestros primos franceses”. El gesto fue interpretado por medios internacionales como una “sutil provocación”.