ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Redes

Rodrigo De Paul se tatuó un dibujo de Tini Stoessel y reavivó los rumores de casamiento

El futbolista Rodrigo De Paul sorprendió a Tini Stoessel al tatuarse un dibujo hecho por ella misma: tres pequeños corazones. El gesto romántico volvió a poner a la pareja en el centro de la escena, en medio de rumores de casamiento y mientras el jugador se prepara para retomar sus compromisos con Inter Miami y la Selección Argentina.

Redacción

Por Redacción

Rodrigo De Paul tuvo un gesto romántico que dejó a Tini Stoessel sin palabras y decidió llevar en la piel un detalle creado por ella misma.

Rodrigo De Paul sorprendió a Tini Stoessel con un detalle que no podrá borrarse

Rodrigo De Paul le pidió a Tini que le dibujara algo en el abdomen, con la idea de convertirlo luego en un tatuaje permanente.

La artista aceptó y trazó tres pequeños corazones, que el futbolista más tarde se grabó para siempre, de esta manera, la propia Stoessel se convirtió en la autora del diseño que “Motorcito” luce ahora en esa zona del cuerpo.

Tras unos días de descanso, el jugador deberá volver a enfocarse en los compromisos profesionales tanto con el Inter Miami como con la Selección Argentina

En cuanto a la pareja, en los últimos meses circularon versiones sobre un casamiento en puertas, aunque ni De Paul ni Tini hablaron públicamente del tema. Resta saber si esa posibilidad finalmente se concretará o quedará solo en rumor.


Temas

Rodrigo De Paul

Tini Stoessel

Rodrigo De Paul tuvo un gesto romántico que dejó a Tini Stoessel sin palabras y decidió llevar en la piel un detalle creado por ella misma.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios