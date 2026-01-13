Rodrigo De Paul se tatuó un dibujo de Tini Stoessel y reavivó los rumores de casamiento

Rodrigo De Paul tuvo un gesto romántico que dejó a Tini Stoessel sin palabras y decidió llevar en la piel un detalle creado por ella misma.

Rodrigo De Paul sorprendió a Tini Stoessel con un detalle que no podrá borrarse

Rodrigo De Paul le pidió a Tini que le dibujara algo en el abdomen, con la idea de convertirlo luego en un tatuaje permanente.

La artista aceptó y trazó tres pequeños corazones, que el futbolista más tarde se grabó para siempre, de esta manera, la propia Stoessel se convirtió en la autora del diseño que “Motorcito” luce ahora en esa zona del cuerpo.

Tras unos días de descanso, el jugador deberá volver a enfocarse en los compromisos profesionales tanto con el Inter Miami como con la Selección Argentina.

En cuanto a la pareja, en los últimos meses circularon versiones sobre un casamiento en puertas, aunque ni De Paul ni Tini hablaron públicamente del tema. Resta saber si esa posibilidad finalmente se concretará o quedará solo en rumor.