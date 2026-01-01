ESCUCHÁ RN RADIO
Tini Stoessel cerró 2025 con un posteo emotivo y un video cómplice junto a Rodrigo de Paul

La cantante compartió un balance íntimo de su año en redes sociales y sorprendió al incluir un video junto a Rodrigo de Paul, una escena relajada que reflejó complicidad, emoción y volvió a entusiasmar a los seguidores de la pareja.

Por Redacción

Martina “Tini” Stoessel despidió el año en sus redes sociales y, entre tantas fotos, enterneció con un video junto a Rodrigo de Paul.

En pleno cierre de 2025, la artista compartió un carrusel de fotos y videos que resumieron su año, mostrando instantes íntimos de su vida profesional y personal.

Tini Stoessel compartió un íntimo momento con Rodrigo de Paul y emocionó a sus seguidores

La aparición del futbolista del Inter Miami no pasó inadvertida y reavivó el entusiasmo de los fans de la pareja. Lejos de un registro formal o posado, el clip los muestra relajados, cantando juntos dentro de un auto, en una escena cotidiana que transmite complicidad y cercanía.

El video se destacó dentro de un recorrido visual que incluyó shows, viajes, momentos familiares y escenas detrás de cámara, reflejando un año de crecimiento y consolidación para la cantante.

Junto a las imágenes, la artista acompañó el posteo con un mensaje sincero y profundamente emotivo: “2025, gracias. Pude estar cerca de las personas que más amo en este mundo, hacer el show de mis sueños, y que ustedes lo hagan realidad, hacer música, crecer.

En esa misma línea, Tini se permitió mostrar su costado más vulnerable y humano: Llorar, a veces de risa y otras de tristeza, pero por sobre todo, mirar al costado y tener a los amores de mi vida al lado.


