Mauro Icardi declaró por la denuncia de Wanda Nara: su abogado negó las acusaciones y reveló cómo sigue la causa

El conflicto judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo este jueves 12 de noviembre, cuando el futbolista se presentó ante la Fiscalía de Tigre para brindar su versión de los hechos en el marco de una denuncia presentada por su expareja. El delantero permaneció más de una hora en la dependencia judicial y se retiró sin realizar declaraciones ante la prensa.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Icardi asistió acompañado por su abogado penalista, Francisco Oneto, quien posteriormente habló con los medios y aseguró que su defendido negó las acusaciones. Además, confirmó que durante la presentación se aportaron videos y otros elementos que serán analizados en el marco de la investigación.

Qué dijo el abogado de Mauro Icardi después de su declaración

Tras la audiencia, Francisco Oneto explicó que el futbolista pudo exponer su versión ante la Justicia y sostuvo que no existieron los hechos de violencia denunciados.

«No hubo agresiones», aseguró el letrado al referirse a la declaración de su defendido.

El abogado indicó que Icardi respondió sobre lo ocurrido y que la defensa presentó material audiovisual y otros elementos que considera relevantes para esclarecer la situación.

También señaló que esperan que esas pruebas sean sometidas a las pericias correspondientes para que puedan ser evaluadas por la Fiscalía.

Las afirmaciones del abogado representan la posición de la defensa y no implican que los hechos denunciados hayan sido descartados judicialmente.

Mauro Icardi presentó pruebas ante la Fiscalía de Tigre

Uno de los puntos centrales de la presentación fue la incorporación de videos y otros elementos de prueba con los que la defensa busca respaldar la versión del futbolista.

Oneto explicó que será necesario esperar los resultados de las pericias y la evaluación del material reunido durante la investigación.

La declaración se produjo después de que los representantes legales del delantero cuestionaran públicamente algunas medidas adoptadas en el expediente y reclamaran que su cliente pudiera ser escuchado.

La defensa está integrada por Francisco Oneto, Elba Marcovecchio y Lara Piro, quienes anteriormente habían difundido un comunicado en el que solicitaron igualdad de trato durante el proceso judicial.

Qué pasará con la medida judicial que pesa sobre Mauro Icardi

Otro de los temas abordados por Francisco Oneto fue la medida de restricción de acercamiento dispuesta por 45 días en el marco de la investigación.

El abogado confirmó que la defensa presentó una apelación para cuestionar esa resolución, aunque hasta el momento de sus declaraciones no había recibido una respuesta judicial.

Por lo tanto, la medida continuaba vigente mientras se esperaba una decisión sobre el planteo.

Oneto también señaló que Icardi podría volver a declarar si la Fiscalía considera necesario ampliar su testimonio.

Cómo sigue el conflicto judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara

La presentación del futbolista se produjo en medio de una nueva etapa del enfrentamiento judicial que mantiene con Wanda Nara.

La causa continúa en investigación y las autoridades deberán analizar las pruebas aportadas, las presentaciones de las partes y los demás elementos incorporados al expediente.

Tras la declaración, el abogado del delantero manifestó su conformidad con la posibilidad de que Icardi pudiera presentar su versión ante la Justicia.

La investigación sigue abierta y todavía no existe una resolución definitiva sobre los hechos denunciados.

Mientras tanto, el conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa sumando capítulos judiciales, con nuevas presentaciones y planteos de sus respectivos representantes legales.