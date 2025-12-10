Cómo sacar entradas para Rosalía en el Movistar Arena: precios, venta general y detalles del show

Este miércoles 10 de diciembre se habilitó la venta general para los shows que Rosalía ofrecerá en el Movistar Arena, programados para el 1° y 2 de agosto de 2026. Las presentaciones forman parte de su Lux Tour, la gira mundial con la que la artista presenta Lux, su cuarto álbum, celebrado por su sonoridad inspirada en la música clásica y por un rasgo distintivo: Rosalía canta en 13 idiomas diferentes. A continuación, todo lo que hay que saber sobre cómo comprar entradas y cuánto cuestan.

La cantante anunció el Lux Tour 2026 en sus redes sociales, confirmando un recorrido que la llevará por Francia, Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos. En América Latina, pasará por México, Brasil, Colombia, Chile, Puerto Rico y Argentina.

Rosalía y su historia con el público argentino

Esta será la cuarta vez que Rosalía se presente en el país. Su debut fue en el Lollapalooza Argentina 2019, durante su primera gira mundial. En 2023 regresó con dos fechas agotadas en el Movistar Arena y volvió a subirse al escenario de Lollapalooza con su Motomami World Tour.

La expectativa local es enorme: hace dos semanas, la artista pasó unos días en Buenos Aires y generó una auténtica revolución. Además de ofrecer entrevistas en Luzu TV y en el programa de Mario Pergolini, se la vio recorriendo distintos puntos de la ciudad, como el Obelisco y la Bombonera. Se especula con que su visita estuvo relacionada con la grabación del videoclip de “Reliquias”, canción en la que menciona que “el cielo nació en Buenos Aires”.

Cómo sacar las entradas para los shows de Rosalía en el Movistar Arena

La venta general comenzó hoy a las 10 de la mañana a través del sitio oficial del Movistar Arena, que acepta todos los medios de pago. Ayer se realizó la preventa exclusiva para clientes del Banco Santander.

Precios de las entradas (sin cargo por servicio)

Platea Alta: desde $95.000

desde $95.000 Campo parado: desde $160.000

desde $160.000 Platea Baja: desde $205.000

Es importante aclarar que los valores finales pueden ser más elevados debido al recargo por servicio de la ticketera.

Con información de La Nación