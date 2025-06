Sabrina Rojas contó qué busca en un hombre y habló de su relación con Luciano Castro»

Sabrina Rojas decidió jugar con sus seguidores de Instagram y aceptó responder a las preguntas que le enviaron. “Estilo de hombre que te gusta”, le consultaron y ella no dudó en responder cómo le gustaría que sea el próximo hombre que se gane su corazón.

Sabrina Rojas «Me gusta un hombre con barrio, pasión y huevos para la vida'»

“Me gusta que sea simple. Que tenga barrio, que sea divertido, que tenga ganas de disfrutar y que tenga la masculinidad bien puesta”, detalló Sabrina.

“Que sea seguro, que me abrace fuerte, que tenga la mirada limpia, sana y que tenga pasión para todo: para vivir, para trabajar, para besar, para disfrutar”, continuó.

Por último, Sabrina pidió “que tenga huevos para resolver los problemas de la vida. Todo eso me seduce. ¿Alguno por ahí?”.

Sabrina Rojas está soltera tras haber apostado a una relación con el empresario Gabriel Liñares, que duró muy poco tiempo y que ella no esperaba que así sea. De todas formas, no padece la soledad: “No siento soledad, para nada. No estar en pareja, no es estar en soledad. Es solo no estar en pareja. Yo tengo una vida muy sociable y llena de gente que me quiere mucho”.

Otra de las preguntas de sus fans era sobre su vínculo con Luciano Castro, su expareja y padre de sus dos hijos: “¿Cómo es tu relación, hoy en día, con el padre de tus hijos y con su pareja”. Y ella respondió: “Bien, estamos en paz”.