Sabrina Rojas recibió rosas en vivo y habló de su nuevo pretendiente misterioso

Sabrina Rojas quedó muy desilusionada al terminar su relación con el empresario Gabriel Liñares, más conocido como “Lechuga”, ya que apostaba a la pareja y no se esperaba una ruptura a tan corto tiempo de haber comenzado a salir. Pero un nuevo pretendiente la hizo volver a sonreír.

Tras una ruptura reciente, Sabrina Rojas vuelve a sonreír gracias a un admirador secreto

El enamorado le mandó dos docenas de rosas rojas a su programa “Pasó en América” y la conductora mostró el regalo muy contenta.

«Me halaga, es fachero y cuarentón. No puedo decir quién mandó las flores”, dijo Sabrina a sus compañeros de programa.

«Llega a estar en pareja y ya lo estoy mandando al frente. Necesito alguien pudiente que me salve la vida, trabajo desde chica, vivo al día», bromeó la ex de Luciano Castro.

Después dio algunas pistas, aunque se negó a revelar de quién se trataba: «Tiene arriba de 40 años, no lo conozco tanto. Sé quién es, pero nunca charlamos. Espero que esto no sea joda de ustedes. A mí estas cosas me ponen… ¿Se agradece? ¿Cómo es esto? Si mandas rosas a un canal es porque no te importa que se hable».