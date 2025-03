Sabrina Rojas confesó tener un lado «tóxico»: «para que no se sospeche»

La actriz Sabrina Rojas, actual conductora del programa «Pasó en América», suele destacarse por sus comentarios y confesiones picantes, sobre todo por aquellos que están relacionados a las relaciones románticas. Esta vez, Rojas confesó que tiene un habito «tóxico» vinculado a las redes sociales. De qué se trata.

La confesión de Sabrina Rojas que revela su lado «tóxico» con las redes sociales: qué dijo

Sabrina Rojas estaba hablando en su programa «Pasó en América» sobre las parejas que controlan a otras personas y terminó confesando que tiene dos cuentas de Instagram que las utiliza para espiar lo que hacen otras personas.

La conductora contó que se creó una cuenta con nombre de mujer para espiar a hombres y otra con nombre de varón, desde la cual sigue los movimientos de algunas mujeres.

“Para que no se sospeche, ¿entendés? Re tóxica”, confesó. Mientras que Natalie Weber, panelista del programa, contó que ella no sigue a ninguna de sus exparejas, pero también tiene una cuenta falsa para seguirle los pasos a ciertas personas. “Tengo otra cuenta donde sigo a todas las que stalkeo y odio y tiene un perrito de foto de perfil”, explicó la modelo.

“Banco la sinceridad de decir que tiene dos cuentas paralelas”, siguió Weber y Sabrina continuó contando las cosas que hace desde sus cuentas falsas. “Hasta a veces alguien está en un vivo y me muero de intriga, y me da vergüenza aparecer yo en ese vivo… No siempre para la maldad”, explicó Rojas.

Luego, la panelista Yanina Screpante, quiso aclarar su postura. “No tengo cuenta paralelas”, aseguró. Sin embargo, explicó que tiene sus «tácticas de investigación»: le pide a una amiga que «stalkee» por ella. «Ella es como una detective, tiene la cuenta trucha y me pasa todo”, reveló la joven.

Con información de Noticias Argentinas