Salieron a la luz los chats entre el ex de Ingrid Grudke y la sobrina de la modelo

Ingrid Grudke terminó su relación con Martín Colantonio de manera abrupta por una dolorosa infidelidad que no imaginó. El hombre la engañó con Andrea Miranda, la mujer de su sobrino, a quien ella quería como una sobrina.

La modelo aseguró que primero entró en shock y que después se sintió «estafada emocionalmente».

La versión de Ingrid Grudke

“Estaban abrazándose y besándose en el ascensor. Había conversaciones entre ellos a mis espaldas, y mientras yo dormía en una habitación ellos estaban al lado, toda la familia está en shock”, contó en A la Tarde.

Ahora se filtraron los chats que mantenía el hombre con la joven, donde queda evidencia la relación íntima que mantenían.

Pero esa no habría sido su única amante. Según informaron en Desayuno Americano, tendría al menos siete amantes.

Parte de la conversación entre Martín y Andrea:

MC: ¿Y si me levanto y te chapo ya? Reenviame lo que borraste.

AM: ¿Y que se vaya todo a la m… decís? Un beso.

MC: (Envía un sticker que dice “que se pudra todo”) Mi vida.

AM: Te había dicho.

MC: Te amo, ¿sabes? Me da cosita en la panza.

AM: Cuando me di cuenta que te había llegado y que estabas mostrándole el celular a Ingrid casi me infarto.

MC: ¿Todo bien? Ayyyy, me quería ir con vos. Te amo. Es tan lindo cruzarte.

AM: ¡Dios, sí! Te amo.

MC: Yo mucho. Solo te vi y me cambió el cuerpo. ¡Disfrutá! Mañana vamos a Avellaneda y al teatro. Avisale a Pame.