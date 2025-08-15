El lúpulo (Humulus Lupulus) es la planta que se utiliza para elaborar cerveza; este ingrediente fundamental aporta amargor, aroma y contribuye a la conservación de la bebida. Sus flores femeninas, también llamadas conos o estróbilos, son las que se utilizan para su elaboración.

¡Salud! El secreto del lúpulo que va más allá de la pinta

En los últimos años, los científicos se han centrado cada vez más en el estudio de la cerveza ya que uno de sus principales ingredientes, el lúpulo, resulta tener una amplia gama de propiedades beneficiosas para la salud.

En lo que respecta a la cerveza y la salud, “el lúpulo es la estrella del espectáculo”, afirma Glen Fox, especialista de la Universidad de California en Davis. Decenas de estudios de laboratorio y en animales, y algunos de menor envergadura en personas, dejan claro que los compuestos del lúpulo tienen una impresionante gama de propiedades antimicrobianas, antitumorales, antiinflamatorias y reguladoras del azúcar en sangre.

Las propiedades de esta planta han llevado a los expertos a explorar su potencial para las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los problemas gastrointestinales e incluso el cáncer. El lúpulo (Humulus Lupulus, miembro de la familia del cáñamo) debe la mayor parte de su beneficiosa reputación a los miles de antioxidantes saludables que se encuentran de forma natural en el cono de la planta hembra, la parte utilizada en la cerveza.

Los especialistas explican que los antioxidantes regulan la inflamación y protegen las células de los daños, y constituyen aproximadamente el 14% de la planta. Los ácidos amargos y los polifenoles, encargados de darle aroma y sabor a la cerveza, son también dos antioxidantes prometedores del lúpulo.

Pero antes de buscar una excusa para brindar, es importante remarcar que estos antioxidantes están apenas presentes en la cerveza, debido el proceso que requiere la preparación de la bebida. Además, de que, como todo, un exceso de consumo, puede provocar diversas problemáticas en la salud.