Gran Hermano: El plan de Furia para eliminar a Coti y el contraataque de la nueva jugadora

Este martes la jugadora de la edición 2022 de Gran Hermano, Coti Romero, reingresó a la casa más famosa del país. Rápidamente se instaló una rivalidad con Furia y ambas ya tienen sus estrategias de juego planeadas.

“Entra, no me mira y no me saluda. Ni me mira a los ojos. Saludó a todos y no me saludó. ¿Por qué traen a estos exGran Hermano? ¿Para qué traen a esta chica que no entiende nada? ¿Esa es la jugada? ¿Que me haga como un desprecio?» se quejó Furia mientras charlaba con Mauro.

Luego, continuó analizando el juego. «Yo creo que encontraron a una casa que quedó medio debilitada, lo cual tenía ganas de que entre gente nueva. Pero ahora con este ingreso me transformo, si vos no estuvieras…me estoy calmando mucho” dijo Juliana.

La estrategia de Furia será aislarla para que tenga que jugar sola, aunque Constanza ya comenzó a formar sus propias alianzas.

“Yo no le dejo que tome nada, ni que pase un buen momento. Ya le dijo ‘traicionera’, se la tiro, que la pase como el ojet* ¿Qué hace acá? ¿Con quién viene a jugar? Que juegue sola. Se ve todo cariño, por eso me encanta donde fue a parar. Al lado de Zoe” concluyó.

El contraataque de Coti y una alianza con «los bros»

Por su parte, la «nueva» jugadora habló sobre sus posibles votos para la gala de nominación de ayer.

«Mi votación quiero que sea dependiendo el líder de la semana y ojalá no esté fulminado porque mi votación iría en base a eso. Siento que puedo llegar a caer en placa, me estoy tratando de ganar la confianza de las vizcachas porque si sigo quedándome acá voy a hacer una jugada» expresó Coti.

Tal como predijo la jugadora, Emmanuel estaba fulminado, por lo que perdió su rol de líder y ella quedó nominada. Luego, la «hermanita» intentó entablar una alianza con el grupo de «los bros»: el grupo de Martín Ku, Bautista Masia y Nicolás Grosman.

La participante les explicó que estaba necesitando instalarse en un grupo para realizar varias jugadas que tiene pensadas.

Entre estas se encuentra inventar gritos del afuera y forzar un complot en el grupo de «las vizcachas» para que les anulen sus votos. Para instalarse en dicho grupo, Coti planea apelar a la sensibilidad de Paloma, quien la vio llorando y la consoló.

«Muy buena manipulación, la verdad me parece excelente» expresó Martín. El tiempo dirá si «los bros» y Constanza realmente conformaran una alianza o si ocurrirá algo una traición.

