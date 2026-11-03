Santi Maratea contraatacó tras el escándalo con la China Ansa: apuntó contra Fernanda Iglesias y habló de una demanda

Santi Maratea volvió a quedar en el centro de la polémica, después del escandaloso enfrentamiento que protagonizó con la China Ansa durante la grabación de PH, Podemos Hablar (Telefe). Esta vez, el influencer publicó un extenso descargo en sus redes sociales, apuntó directamente contra Fernanda Iglesias y Nata Rod y se refirió a la demanda vinculada con la colecta solidaria para el Refugio de Eli.

La controversia gira alrededor del destino del dinero recaudado para reconstruir el refugio de animales de Adrogué. Según informó PrimiciasYa, Maratea rechazó las acusaciones, defendió las obras realizadas y aseguró que está dispuesto a presentarse ante la Justicia.

Santi Maratea cruzó a Fernanda Iglesias y desmintió las versiones sobre las mediaciones

En un video que también fue difundido en LAM (América TV), el influencer respondió a las versiones que indicaban que no se había presentado a distintas instancias de mediación por daños y perjuicios.

Maratea negó esa información y sostuvo que fue él mismo quien inició esos procedimientos. También cuestionó a Fernanda Iglesias, a quien acusó de difundir una versión incorrecta sobre su participación en esas instancias.

Además, aseguró que había impulsado un reclamo por daños y perjuicios contra la periodista y que, según su versión, ella no había respondido a la convocatoria.

El influencer también apuntó contra Nata Rod, quien cuestionó públicamente el destino de los fondos destinados al refugio, y rechazó las sospechas sobre el uso del dinero.

Qué dijo Santi Maratea sobre la demanda por la colecta del Refugio de Eli

Uno de los puntos más importantes de su descargo estuvo relacionado con una demanda por rendición de cuentas vinculada con la campaña solidaria.

Maratea explicó que, según la información que recibió, todavía no había sido notificado formalmente porque el juzgado no habría dispuesto el traslado de la presentación.

En ese contexto, adelantó que su abogado estaba preparando una presentación espontánea para responder al reclamo.

El influencer también cuestionó el alcance de la demanda, al considerar que quienes reclaman deberían acreditar su legitimación para exigir información sobre los fondos recaudados.

Durante su explicación, recordó que la campaña había reunido 18,5 millones de pesos y defendió su actuación frente a las críticas.

Sin embargo, sus afirmaciones corresponden a su propia versión de los hechos y no constituyen una resolución judicial sobre la rendición de cuentas.

La defensa de Maratea: qué pasó con el dinero del refugio

En otro tramo de su descargo, Maratea aseguró que el dinero recaudado fue utilizado para realizar obras en el Refugio de Eli.

Para respaldar sus dichos, compartió imágenes de una construcción y detalló que los trabajos incluyeron una vivienda con habitaciones, baño, cocina y galería, además de instalaciones de electricidad, gas, agua y paneles solares.

También sostuvo que las críticas no solamente afectan su imagen personal, sino que ponen en discusión el trabajo colectivo de miles de personas que participaron de sus campañas solidarias.

La controversia se remonta a la colecta que impulsó en 2021, después de un incendio que afectó al refugio de animales ubicado en Adrogué.

El escándalo con la China Ansa en PH que reavivó la polémica

El nuevo descargo llegó después de que Santi Maratea protagonizara una fuerte discusión con la China Ansa durante una grabación de PH, Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff.

El intercambio comenzó a partir de una pregunta de la periodista y escaló hasta generar un momento de tensión que, según trascendió, obligó a interrumpir la grabación durante aproximadamente 20 minutos.

Posteriormente, Ansa aclaró que no había tenido intención de acusar al influencer de cometer un delito y se disculpó por la manera en que había formulado su consulta.

Ahora, con las acusaciones cruzadas y el reclamo judicial por la colecta, el conflicto sumó un nuevo capítulo. Por el momento, resta conocer cómo avanzará la presentación judicial y qué documentación aportarán las partes para respaldar sus posiciones.