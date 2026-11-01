«No te arrepientas porque se picó»: el fuerte cruce cara a cara de Santiago Maratea y la China Ansa en PH

El clásico segmento «frente a frente» de PH, Podemos Hablar (Telefe) terminó convirtiéndose en un campo de batalla verbal este fin de semana. Lo que pretendía ser un intercambio de roles entre la periodista China Ansa y el influencer Santiago Maratea, escaló en cuestión de segundos hacia acusaciones cruzadas, dudas sobre la ética profesional y un cierre de altísima tensión en pleno aire.

El conflicto estalló cuando Ansa intentó arrinconar al invitado con una consigna directa: le consultó qué le reclamaría a Maratea alguien que donó plata para sus millonarias fundaciones. El influencer respondió tajante que no se le ocurría ningún reclamo porque «siempre se cumplieron todos los objetivos» y que solo recibiría un «gracias».

La colecta de la discordia y el ataque al periodismo: así fue el cruce entre la China Ansa y Santiago Maratea

Ante la insistencia de la conductora por sacar una declaración más profunda, Ansa tocó un nervio sensible al mencionar el proyecto de un refugio de perros, señalando que esa historia había quedado «medio como inconclusa».

Esa sola palabra encendió la mecha. Visiblemente molesto, el mediático cambió la postura corporal y apuntó directamente contra la labor y el archivo de su interlocutora, desatando un ida y vuelta sin filtros:

«¿Vos sos periodista, no? Averiguar a través de los mismos medios es casi un oxímoron, con lo que mienten los periodistas», disparó Maratea, cuestionando las fuentes de Ansa.

Cuando la conductora defendió su investigación, el influencer retrucó lapidario: «¿Qué trabajo hiciste, perdón? Seguramente, si nos ponemos a preguntar qué averiguaste, no sepas casi nada».

Ansa intentó bajar el tono asegurando que no lo estaba acusando de nada y que sentía al invitado «malintencionado», argumentando que su intención original era abrir la puerta a un diálogo amable.

«Tirás la piedra y escondés la mano»

En el clímax de la discusión, y bajo la atenta mirada de un incómodo Andy Kusnetzoff, Ansa intentó volver a fojas cero. Sugirió retomar la dinámica desde el principio, excusándose en que se vio obligada a repreguntar porque la primera respuesta le había parecido insuficiente.

Sin embargo, el creador de contenido rechazó cualquier intento de tregua o edición del momento. Se plantó en su postura, exigió seguir respondiendo sobre el mismo tema y liquidó el segmento con una frase letal contra la periodista: «No te arrepientas ahora porque se picó, porque si no es como que tirás la piedra y escondés la mano». Un desenlace fulminante que se adueñó de la agenda mediática del fin de semana.