Santi Maratea y el último adiós a su padre con un desgarrador posteo: «Me siento muy solo»

El influencer Santi Maratea lamentó la perdida de su padre Rafael, quien falleció hace dos semanas debido a un cáncer de pulmón, en un emotivo video de 10 minutos que publicó en su cuenta de Instagram. Además, recordó a su difunta madre, Mariana, que se quitó la vida hace 5 años.

Cuándo murió el papá de Santi Maratea

“Falleció hace dos semanas de cáncer de pulmón. Ahora no tengo ni mamá ni papá», comenzó la desgarradora publicación.

“Estoy asustado, no sé por qué. Me siento muy solo porque soy una persona a la que le cuesta confiar en la gente. Las únicas dos personas que sabía que no me iban a traicionar eran mis viejos”, reflexionó el influencer y recordó un triste momento en su vida cuando un amigo cercano abuso de él.

En su video, que conmovió a todos sus seguidores, Maratea se sensibilizó ante la falta de sus padres: “Ellos eran mi lugar seguro, pero ahora ya no están. Quizás por eso me siento tan solo. Es muy loco ese sentimiento de entender que ya no están en este plano, pero yo sí sigo acá. Tengo un gran vacío en el pecho”.

“Voy a seguir entrenando porque me hace bien, y poniendo la energía en mi trabajo, que es lo que me llena, lo que me calma”, comunicó su forma de seguir adelante con su vida luego de este triste suceso en el posteo que reúne 144 mil likes.