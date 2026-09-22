Santiago del Moro y una fuerte interna en Gran Hermano: aseguran que “terminó a las patadas” con un productor

Tras la final de Gran Hermano: Generación Dorada, surgió una versión sobre una fuerte interna detrás de cámara. Santiago del Moro y Martín Borrillo, productor ejecutivo del reality, habrían quedado enfrentados por diferencias vinculadas con el rating y algunas decisiones tomadas durante el programa.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada cerró sus puertas, pero afuera parece haber quedado otra historia por resolver. A pocos días de la final que consagró a Solange Abraham, comenzó a circular una versión sobre una fuerte interna entre Santiago del Moro y Martín Borrillo, productor ejecutivo del reality de Telefe.

Según contó Pepe Ochoa en El Ejército de la Mañana, por Bondi Live, el vínculo entre el conductor y el productor habría quedado seriamente deteriorado después de una temporada atravesada por diferencias relacionadas con el rating y distintas decisiones del programa, según reprodujo PrimiciasYa.

“Gran Hermano se llevó puesto el vínculo entre Santiago del Moro y Martín Borrillo”, aseguró Ochoa al revelar la información.

Por el momento, se trata de una versión periodística que no fue confirmada públicamente por ninguno de los protagonistas.

Qué habría pasado entre Santiago del Moro y el productor de Gran Hermano

Del Moro y Borrillo trabajaron juntos durante las últimas ediciones del reality y, según explicó Ochoa, habían desarrollado una relación profesional muy cercana.

Sin embargo, durante Generación Dorada habrían comenzado las diferencias.

“Hubo un enojo de una parte y otro enojo de otra parte por el tema del rating, las movidas y toda la vuelta”, explicó el periodista.

La edición que terminó el 17 de septiembre tuvo una duración de casi siete meses y estuvo marcada por expulsiones, reingresos, golden tickets y modificaciones en algunas de las reglas tradicionales del formato. Incluso la ganadora, Solange Abraham, había sido expulsada y posteriormente regresó a la competencia.

Según la versión difundida por Ochoa, Del Moro también habría manifestado malestar con algunas decisiones de la producción, en un contexto en el que la audiencia del ciclo fue motivo de análisis durante distintos momentos de la temporada.

La foto del final de Gran Hermano que despertó sospechas

Hubo un detalle que llamó particularmente la atención después de la final.

Ochoa contó que, como ocurre habitualmente cuando termina una temporada, integrantes del programa realizaron una foto grupal de despedida. Sin embargo, esta vez Martín Borrillo no apareció.

La ausencia despertó las sospechas del periodista, que decidió averiguar qué había sucedido.

“Pregunté por qué no estaba Borrillo en esta foto y me dijeron que es porque está todo podrido”, relató.

A partir de esas consultas surgió la versión más fuerte sobre el supuesto enfrentamiento.

“Terminaron a las patadas”

Ochoa aseguró que las fuentes que consultó le describieron un vínculo prácticamente quebrado entre Del Moro y Borrillo.

“Me dicen que terminaron a las patadas, que el vínculo quedó muy mal”, sostuvo.

La expresión, de todos modos, no hace referencia a una pelea física confirmada, sino que fue utilizada por el periodista para describir el nivel de conflicto que, según sus fuentes, existiría entre ambos.

Incluso afirmó que le aseguraron que actualmente “el vínculo no tiene solución”.

Hasta ahora, ni Santiago del Moro ni Martín Borrillo salieron públicamente a confirmar o desmentir estas versiones.

Qué puede pasar con Gran Hermano después de la supuesta interna

La incógnita ahora pasa por saber si este presunto quiebre tendrá consecuencias en la conformación del equipo de las próximas ediciones del reality.

Del Moro se convirtió en una de las caras centrales de Gran Hermano desde el regreso del formato a Telefe y Borrillo ocupó un rol clave detrás de cámara como productor ejecutivo.

Por eso, si el distanciamiento finalmente se confirma, podría significar un cambio importante en el equipo que viene trabajando en el programa durante los últimos años.

Por ahora, el dato concreto es otro: Gran Hermano: Generación Dorada terminó el 17 de septiembre, con Solange Abraham como ganadora, Yipio Pintos en segundo lugar y Charlotte Caniggia en el tercero.

Mientras la casa ya apagó sus luces, la supuesta interna detrás de cámara promete seguir generando repercusiones.