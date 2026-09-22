Grooming y violencia digital: especialistas darán una jornada de prevención este viernes en Roca

General Roca será sede del encuentro «La infancia bajo amenaza en la era digital«, una jornada institucional y comunitaria impulsada por la organización Mujeres Fénix destinada a brindar herramientas de detección temprana e intervención frente a los riesgos que atraviesan niños, niñas y adolescentes en entornos virtuales.

Convocada por la diputada nacional por Río Negro, Lorena Villaverde, la actividad se llevará a cabo el viernes 25 de septiembre de 15 a 16:30 en el auditorio de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC), ubicado en Mitre 944, con participación abierta y gratuita previa inscripción por razones de aforo.

Los ejes temáticos de «La infancia bajo amenaza en la era digital»

El programa abordará de manera integral problemáticas complejas como el grooming, los mecanismos de captación digital, el ciberacoso escolar, el abuso sexual infantil y los desafíos que introduce el uso intensivo de la inteligencia artificial. Asimismo, los paneles analizarán las secuelas psíquicas y la permanencia del daño digital sobre el desarrollo infanto-juvenil.

Al fundamentar la convocatoria, la legisladora nacional remarcó: «Antes que diputada, esta causa me interpela profundamente como madre. Nuestros hijos están creciendo en un mundo completamente diferente del que conocimos y los adultos tenemos la responsabilidad de comprenderlo, reconocer las señales de riesgo y construir herramientas para protegerlos».

Aportes periciales del Ministerio de Seguridad bonaerense

La capacitación contará con expositores técnicos de la Dirección de Análisis de la Conducta Criminal y Victimología, dependencia del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

En ese marco, el psicólogo en investigaciones criminales Daniel Alejandro Osorio expondrá sobre patrones delictivos, metodologías de captación en redes y perfiles de agresores. Por su parte, la jefa de la División Victimología, Karina Sorokowski, abordará la detección de contextos de vulnerabilidad y las pautas necesarias para una intervención profesional que evite la revictimización institucional.

El equipo de Mujeres Fénix y peritos del Poder Judicial de Neuquén

El bloque regional estará a cargo del Equipo Interdisciplinario de Protección Psíquica frente a las Violencias de Mujeres Fénix, integrado por tres profesionales de la zona:

Atenas Vila: Psicóloga clínica forense, focalizará en el impacto de la huella psíquica y la evaluación pericial del trauma.





Psicóloga clínica forense, focalizará en el impacto de la huella psíquica y la evaluación pericial del trauma. Cecilia Shedden: Diplomada en Psicología Forense, profundizará en indicadores tempranos de riesgo y protocolos de abordaje.





Diplomada en Psicología Forense, profundizará en indicadores tempranos de riesgo y protocolos de abordaje. Mariana Ceballos: Abogada y perita oficial del Poder Judicial de Neuquén, quien articulará los criterios diagnósticos con el marco procesal penal.



Para participar del encuentro, las personas interesadas deben registrarse previamente mediante el formulario virtual disponible o gestionar su consulta a través del correo oficial: mujeresfenixar@gmail.com.