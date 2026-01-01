Se agravó la salud de Silvina Scheffler: la ex Gran Hermano sigue internada por leptospirosis

La salud de Silvina Scheffler, ex participante de Gran Hermano, atraviesa un momento delicado. La mediática permanece internada en Buenos Aires por un cuadro de leptospirosis y, en las últimas horas, su evolución presentó complicaciones que encendieron la preocupación en su entorno.

Delicada situación de Silvina Scheffler: empeoró su cuadro mientras permanece internada

Según se informó en programas televisivos y confirmaron personas cercanas, Scheffler había mostrado una leve mejoría tras permanecer varios días en terapia intensiva, lo que permitió su traslado a una sala común. Sin embargo, durante las últimas horas volvió a manifestar fiebre, malestar general y un deterioro clínico, motivo por el cual los médicos decidieron reforzar los controles y el seguimiento.

La propia Silvina hizo llegar su testimonio a través de un audio difundido por la periodista Fernanda Iglesias, donde reconoció que el proceso de recuperación “está siendo muy difícil” y que su estado de salud continúa siendo complejo. “Estoy bastante complicada”, expresó, dando cuenta del impacto que la enfermedad tuvo en su organismo.

La leptospirosis es una infección bacteriana causada por el microorganismo Leptospira, que se transmite principalmente por el contacto con agua o superficies contaminadas con orina de animales, especialmente roedores. En sus formas más graves puede comprometer órganos vitales como el hígado, los riñones y los pulmones, por lo que requiere internación, antibióticos intravenosos y control médico permanente.

Desde su entorno indicaron que Scheffler se encuentra acompañada por familiares y bajo estricta supervisión profesional, mientras se aguarda una evolución favorable en las próximas jornadas. Por el momento, no se difundió un parte médico oficial, aunque se mantiene el hermetismo sobre su estado clínico.

La situación generó múltiples mensajes de apoyo en redes sociales, tanto de ex compañeros del reality como de seguidores, que siguen atentos a cada novedad sobre su salud.

Con información de medios-