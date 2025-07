Se conoció la exorbitante cifra que Graciela Alfano habría pagado por una brujería contra Susana Giménez 

Desde que Susana Giménez mencionó que Graciela Alfano le habría hecho una brujería, se desató un nuevo escándalo entre ellas. La histórica conductora de Telefe asegura que sí, e incluso reveló cuál habría sido el monto involucrado.

La exorbitante cifra que Graciela Alfano habría pagado por una brujería contra Susana Giménez

Susana fue captada en la noche del martes 22 de julio por las cámaras de todos los medios que esperaban ansiosos su llegada al aeropuerto, antes de partir hacia Turquía. Allí prometió que no hablaría más de su enemiga pública. Pero no cumplió con su palabra y sin darse cuenta, les comentó a los periodistas presentes en el lugar que un par de chicos le habían admitido que Grace les había pagado para el perturbador trabajo.

“¿Te deseó la muerte, Susana? ¿Hizo un gualicho para que vos te murieses, Alfano?”, repreguntaron y ella contestó: “Sí, me esperaban en lo de Miguel Romano unos chicos, que fueron los que me dijeron ‘te hicieron un trabajo de muerte’ y me dijeron que que pagó 5 mil dólares. Esto fue hace mucho tiempo, hace 30 años”.

“¿Lo que decís tiene fundamento?”, le consultaron y Susana afirmó: “Jamás hablo por hablar”. “¿Le querés pedir disculpas a Alfano?”, indagó el movilero de Puro Show (El Trece) y Giménez remarcó: “No, nene, vos estás loco, ¿cómo le voy a pedir perdón yo?”.

Luego de contar todo esto, la Diva de los teléfonos intercambió un par de mensajes con Ángel de Brito, que salía al aire de LAM (América TV), y le confesó que finalmente no se llevó a cabo la operación. «Ellos me dijeron que no me iban a hacer nada porque me admiraban», sostuvo.

Graciela Alfano contra Susana Giménez: ¿qué le dijo?

“Estoy harta de eso. Es como decirle a alguien que es mufa, no tenés forma de comprobarlo. Te clavan el mote y listo”, afirmó Alfano visiblemente molesta. Además, contó que hasta consultó a un sacerdote especializado: “Hablé con un cura exorcista que me dijo: ‘Quién habla de brujería, la practica’. Yo nunca tuve nada que ver con nadie”.

Durante la entrevista, Laura Ubfal recordó cómo habría nacido la historia: cuando Susana vivía en la calle Tres de Febrero, una empleada suya, Inés, habría alertado que dos hombres enviados por Alfano se presentaron para supuestamente entregarle “una cosa”. Ante esto, Graciela fue tajante: “Es la primera vez que escucho semejante cosa. Pero Mirta me lo preguntó en la mesa y yo me quedé callada porque ya estoy harta de decir lo mismo”.

Alfano se mostró indignada con la etiqueta de “bruja” que asegura haber cargado durante años: “Chicos, te cuelgan un estigma así y te lo tenés que fumar. Yo soy famosa desde los 18 años. Si alguna vez me hubieran visto con un pai o haciendo algo, habría salido en todos lados. Jamás pasó”.

Finalmente, dejó entrever un trasfondo de rivalidad profesional: “Susana me odia porque hice las películas que ella no hizo, las que hacía con Moria, con Olmedo y Porcel. Yo la reemplacé y a lo mejor eso le dio rabia”.