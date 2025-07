Graciela Alfano apuntó fuerte contra Susana Giménez y le dio un golpe bajo: «Le hemos validado delitos”

El tapado de piel que María Julia Alsogaray usó en la recordada tapa de Revista Noticias generó un impensado conflicto entre dos divas argentinas a 35 años de su producción.

En una reciente entrevista en Puro Show, Graciela Alfano aseguró que el tapado que vistió Alsogaray en realidad le pertenecía a ella y, sorpresivamente, Susana Giménez salió al cruce. La diva de Telefe tuvo desafortunados comentarios en contra de la ex vedette tras asegurar que el tapado era en realidad de ella.

Graciela Alfano: «Lo que cuento es mi verdad»

En diálogo con Antonio Fernández Llorente, para Sin Corbata (Splendid AM 990), la ex vedette manifestó su tristeza ante las polémicas declaraciones de Susana y sostuvo su versión con respecto al tapado de piel de la tapa de Noticias.

“Lo que cuento es mi verdad y no se contrapone absolutamente con nada de lo que dice nadie. En este caso, al productor que hacía la nota le gustaron ciertos tapados y me pidieron permiso, eran míos”, comenzó la diva sobre lo sucedido.

Según explicó, al momento de realizarse la producción le avisan que era para María Julia, y ella accede porque eran amigas. En una charla que tuvieron posterior a la publicación, su amiga le comenta que le dijeron que el tapado era de ella, razón por la cual ella pensó que el abrigo sí era el suyo.

Finalmente, el tapado le pertenecía a Graciela Borges, quien también salió a aclarar la situación.

“Yo toda la vida pensé que el tapado es mío. Y, de nuevo, no se contrapone nada, yo nunca dije que esta señora es mentira», se defendió.

Ante el enojo de Susana por desmentir a Alfano, la vedette dijo que le tomó por sorpresa: “Le llamó la atención a todo el mundo la nota, porque de la nada fue violenta. Yo no le había tirado ni un chasquibún, ni la había mencionado”.

Graciela Alfano sobre lo que había dicho Susana: «Es una anécdota absolutamente estúpida»

Sobre las polémicas declaraciones que hizo Susana Giménez en LAM, donde la trato de “piojosa” y acusó de querer perjudicarla con “brujerias”, opinó: “(El tapado) Es una anécdota absolutamente estúpida. Lo que no es estúpido y no debe dejarse pasar de ninguna manera es ese llamado telefónico, y estos son dos hechos separados”.

Y agregó: “A mí me desilusionó, me ofendió y me dolió. Yo no me imaginaba que Susana pensaba esto de mí. La verdad que me dejó impactada, mucho más impactada que a todo el mundo, por verla como estaba. A mí me dolió muchísimo»

Alfano calificó las declaraciones de Susana como un acto de violencia: “Acá hay algo grave, que es un hecho de violencia espantosa, como la sentimos todos, porque los que la querían, los que no las querían, estaban acostumbrados a un tipo de diálogo con ella, de ver su discurso, era otro. Y este acto de violencia no se justifica por ningún contenido, bajo ninguna circunstancia se puede validar”.

“Cada uno tiene ganas de pensar lo que quiera, que lo piense. Pero cuando vos lo decís, lo expresás públicamente, y sobre todo sabiendo en un hecho consciente que fue a destruir. Esto es un acto de violencia”, señaló.

“Puntualizo un hecho que no es menor, puede parecer una incoherencia, porque cuando a vos te dicen ‘trataste de matarme con brujerías’, primero no se puede comprobar, y segundo que es hoy como colgarle un cartel de mufa a alguien, de la nada. Y si se dice así con esa intención, y sabiendo que hay un pensamiento previo sobre el tema, me parece que fue violento”, analizó.

Además, manifestó su tristeza ante los comentarios desafortunados de Susana: “Me golpeó, es un golpe psíquico, es un golpe psicológico y no debe ser tomado así a la ligera. Porque estamos validando a alguien que le hemos aplaudido todos muchas cosas, porque le hemos validado muchas cosas que eran delitos también”.

Y apuntó contra la diva recordando su pasado: “Cuando ella además habla de mi economía, que las desconoce, porque yo he trabajado muchos años, he hecho buenas inversiones, yo nunca le di dinero a ningún hombre, ni me lo dieron a mí, ni ninguna de las cosas que sugiere. De qué ‘vive del marido’, ‘piojosa’, ‘el marido le debe dar algo para que viva’, no sabe nada de mi economía. Pero yo estoy muy bien, y nunca tuve que esconder un auto en un pajonal para pagar impuestos, los he pagado durante toda mi vida”.