Se picó: Barbara Lanata se cansó y apuntó fuertemente contra Elba Marcovecchio

La fuerte pelea en la familia del periodista fallecido Jorge Lanata suma un nuevo capítulo. Luego de que Elba Marcovecchio, esposa del conductor, rompiera el silencio tras su muerte, una de sus hijas hizo una contundente publicación contra la abogada, tratándola de mentirosa.

Sigue la guerra entre las hijas de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

La guerra que enfrenta a Elba Marcovecchio con Lola y Barbara Lanata parece no terminar más. Mientras el periodista permanecía internado durante sus últimos días de vida, su familia peleaba por quien debía manejar sus bienes y las decisiones sobre su salud.

Bárbara y Lola Lanata pidieron a la Justicia poder ejercer su derecho como hijas sobre la salud de su padre, ya que Marcovecchio tenía poder absoluto sobre el periodista, otorgado por él mismo. Esa situación generó gran conflicto entre las mujeres del conductor.

Meses después, a tan solo 15 días de la muerte de Jorge, la batalla sigue, en medio de versiones cruzadas. Mientras se tramita la sucesión, la esposa del difunto periodista le dio una entrevista a Ángel de Brito, donde mencionó su relación con las hijas de su marido.

La abogada aseguró que no es la primera vez que Lola y Barbara tienen tan mala relación con una pareja de su padre. “A él ya le había pasado antes y no se había hecho público. Pero no me voy a meter. Cuando yo un día le digo a Jorge que no entendía qué había hecho, porque si había sido algo puntual podía repararlo, podía tener una charla”, expresó.

“Ahí, Jorge me muestra un mail que es gemelo de este problema. Por decirlo de alguna manera, pasaba en su relación anterior entre Kiwita y Bárbara (hija mayor de Lanata). Y lo que él me quería decir con eso era que no era solo conmigo, que estuviera tranquila”, reveló.

Además, la letrada respondió a las fuertes acusaciones en su contra. “¿Que no lo cuidaba a Jorge, que no iba al hospital? Yo decía: ‘¿pero esto es de verdad?’, Jorge me dio su vida y yo le di la mía. ¡Que lo envenenaba! Bueno, algún Flynn Paff (caramelo) le he dado, pero ¿envenenar?…”, dijo.

Esta entrevista se ve que no le gustó nada a la hija mayor de Jorge Lanata, Barbara, quien apuntó contra Elba en una historia de Instagram. «Que triste todo. Nunca escuche tantas mentiras juntas. 15 días pasaron nada más. Mejor que mi papá no está para ver todo esto, estaría muy dolido«, escribió.