Se supo: ¿Cuál es la ruta con más curvas de Argentina? 

Argentina es un país que se caracteriza por la diversidad de sus paisajes y la belleza de sus rutas escénicas. Sin embargo, entre todas estas rutas hay una que destaca por una particularidad: la cantidad de curvas que presenta en su recorrido.

Conducir por ella no es tarea sencilla, pero sí una experiencia inolvidable para quienes buscan aventura y adrenalina al volante. Muchos turistas y personas locales buscan desafiar este trayecto que combina naturaleza, historia y vértigo.

Desde caminos que atraviesan la Patagonia hasta carreteras que bordean la Cordillera de los Andes, cada trayecto esconde historias y postales únicas. Lo que muchos no saben es que esta ruta está ubicada en la provincia de Mendoza, Argentina y guarda un récord difícil de igualar. No solo es una de las carreteras más pintorescas del país, sino que también es conocida como la ruta con más curvas de Argentina.

En Argentina existen carreteras icónicas que atraen al mundo, una de las más llamativas se encuentra en Mendoza y es conocida como la ruta con más curvas del país: la Ruta Provincial 52, popularmente llamada Camino de las 365 Curvas.

La Ruta Provincial 52 atraviesa un paisaje montañoso único. Su trazado conecta la localidad mendocina de Las Heras con la ciudad de Uspallata, atravesando la Reserva Natural Villavicencio, un área protegida de gran valor ambiental y turístico.

Este camino serpenteante, lleno de subidas y bajadas, se ganó su fama debido a la gran cantidad de curvas que lo conforman, razón por la cual muchos la llaman el “Camino de las 365 curvas”, aunque en la práctica el número exacto varía.

Si bien la ruta es un atractivo turístico, también es un desafío para los conductores. Sus curvas cerradas, la altura y las condiciones climáticas de montaña exigen una conducción cuidadosa. Por eso, es recomendable transitarla en horarios diurnos, con vehículos en buen estado y a baja velocidad.

La ruta con más curvas de Argentina: une Las Heras con Uspallata

Otro de los nombres que recibe el Camino de las Curvas es “Camino del Año” y esto se debe a que esta ruta, hace más de 200 años, era la ruta predilecta de los transportistas que unían el puerto de Buenos Aires con el puerto de Valparaíso, en Chile.

Luego se creó la Ruta Nacional 7 y sustituyó a la Ruta Provincial 52 como el camino más elegido por trabajadores o turistas que desean cubrir distancias con mayor velocidad

Atraviesa la Reserva Natural de Villavicencio con 72.000 hectáreas, 320 especies de flora y de 250 de fauna.

Algunos animales que encontrarás si la visitas son: guanaco, la liebre patagónica, el cóndor andino y el suri cordillerano, el gato andino y el águila coronada.