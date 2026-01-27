¡Se terminó el misterio! Vuelve el «monstruo» del rating: Gran Hermano ya tiene fecha y sacude a la TV

La espera terminó y la ansiedad de los fanáticos llegó a su fin. Telefe soltó la bomba que el mercado televisivo esperaba y confirmó el regreso de la casa más famosa del país. El próximo lunes 23 de febrero, las luces se volverán a encender para dar inicio a «Gran Hermano: Generación Dorada».

Esta nueva temporada no será una más. A 25 años de su desembarco en la televisión argentina, el formato busca reinventarse bajo la conducción de Santiago del Moro, quien volverá a ponerse al frente del ciclo que rompió todos los récords de audiencia en sus últimas ediciones.

Una edición aniversario

Bajo el sello «Generación Dorada», el canal de las pelotas apuesta a una renovación total del certamen. Si bien el hermetismo sobre el casting y las nuevas reglas es absoluto, el título sugiere un homenaje a la historia del reality o un giro drástico en el perfil de los participantes que buscarán la gloria en este aniversario de plata.

El «Big Show» regresará al prime time a finales de febrero para competir directamente por el liderazgo del año, marcando el retorno oficial de la «hermanitis» a la agenda mediática nacional.