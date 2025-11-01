Telefe confirmó el inicio de los castings de “Gran Hermano Generación Dorada” y despejó rumores sobre Del Moro

A través de una nueva promo que anticipa los contenidos del mes de noviembre, Telefe confirmó que comienzan los castings presenciales de “Gran Hermano Generación Dorada”, el reality más esperado del 2026. La señal de Martínez apuesta nuevamente a uno de sus mayores éxitos, bajo la conducción de Santiago del Moro, quien seguirá al frente del formato, despejando así las versiones que ponían en duda su continuidad.

Santiago del Moro sigue al frente de Gran Hermano y comienzan los castings del 2026

El canal de las pelotas vuelve a activar su maquinaria de promoción con miras a lo que promete ser su gran tanque del prime time para el próximo año. El anuncio llega luego de semanas de especulaciones sobre el futuro del ciclo y del propio conductor, que se encontraba enfocado en otros proyectos tras el final de la última edición del reality.

“Gran Hermano Generación Dorada” buscará reunir a nuevos participantes que representen el espíritu de las generaciones que crecieron con el fenómeno del reality. Según trascendió, la nueva temporada introducirá cambios en la dinámica del juego y en el perfil de los concursantes, manteniendo el formato clásico que cautiva al público pero con una impronta renovada.

Con este anuncio, Telefe empieza a calentar motores para un 2026 en el que “Gran Hermano” volverá a ser el centro de su programación, apuntando a repetir los altos niveles de audiencia que consolidaron al ciclo como uno de los pilares de su grilla.