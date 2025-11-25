ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Santiago del Moro confirmó la fecha del casting abierto de Gran Hermano 2026

El conductor del ciclo difundió la información a través de sus redes sociales.

Redacción

Por Redacción

El conductor Santiago del Moro confirmó finalmente la fecha del casting abierto de la nueva edición de Gran Hermano: Generación Dorada, y lo hizo a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram.

Gran Hermano: anuncian la última oportunidad para entrar a la “Generación Dorada”

Con un video acompañado por la voz del “supremo”, el presentador adelantó que la casa más famosa del país “vuelve a abrir sus puertas” y prometió una edición “inolvidable”. Del Moro también confirmó que volverá a estar al frente del ciclo que regresa con una temporada renovada.

En su anuncio, detalló cuándo será la convocatoria presencial para quienes sueñen con ingresar al reality:
“Se viene Gran Hermano: Generación Dorada. No te podés perder la última oportunidad de ser parte del reality más famoso del mundo”, expresó.

La inscripción será el martes 16 de diciembre, de 10 a 16, en La Paz 950, Martínez, y estará dirigida exclusivamente a mayores de 18 años. “Prepárate para vivir una experiencia inigualable”, cerró del Moro, generando expectativa entre los fanáticos. 

“Tenés que tener 18 años o más y presentarte el martes 16 de diciembre, de 10 a 16, en La Paz 950, Martínez. Prepárate para vivir una experiencia inigualable”, fue el mensaje que compartió del Moro. 

Con información de NA


Temas

Gran Hermano

santiago del moro

El conductor Santiago del Moro confirmó finalmente la fecha del casting abierto de la nueva edición de Gran Hermano: Generación Dorada, y lo hizo a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios