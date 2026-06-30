Matt Damon reveló que en su casa «Messi es más importante que yo» y explicó por qué alentó a Colombia

Matt Damon asistió al partido entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026. Casado con la argentina Luciana Barroso, confesó que la Selección argentina es su favorita, aunque ese día hizo una excepción.

En plena euforia por el Mundial 2026, Matt Damon protagonizó uno de los momentos más comentados fuera de la cancha. El actor estadounidense asistió al partido entre Colombia y Portugal en Miami y sorprendió al hablar en español sobre su admiración por Lionel Messi y su vínculo con el fútbol argentino.

Durante una entrevista con Telemundo, en la que compartió espacio con el actor John Leguizamo y el comediante Marcello Hernández, Damon dejó una frase que rápidamente se viralizó: «En mi casa Messi es más importante que yo».

«Messi es más importante que yo»

La presentadora le preguntó si en su casa había una bandera de la Selección argentina y de Lionel Messi. Entre risas, el protagonista de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, respondió sin dudar.

«Claro que sí. Más importante que yo, sí«, dijo, despertando las carcajadas de los presentes.

El comentario tiene una explicación muy personal: Matt Damon está casado desde 2005 con la salteña Luciana Barroso, quien le transmitió su pasión por el fútbol argentino y, especialmente, por Lionel Messi.

Por qué alentó a Colombia si es hincha de Argentina

Aunque reconoció que Argentina es el equipo por el que simpatiza durante el Mundial, Damon explicó que, en esta ocasión, haría una excepción.

«Argentina es mi equipo, pero hoy voy por Colombia porque mi amigo es colombiano«, afirmó en referencia a John Leguizamo, con quien compartía la entrevista.

Su gesto fue celebrado por la conductora colombiana Diana Rincón, quien destacó el apoyo del actor al conjunto cafetero en ese encuentro.

Su amor por el fútbol argentino viene de hace años

No es la primera vez que Matt Damon habla de su pasión por el fútbol argentino.

En distintas entrevistas contó que conoció de cerca esa cultura gracias a la familia de su esposa y recordó con entusiasmo su experiencia al asistir a un partido de Boca Juniors en Buenos Aires.

En otra oportunidad incluso confesó que quedó impactado por el ambiente de La Bombonera, al que describió como una de las experiencias deportivas más impresionantes que vivió.

Con una simple frase sobre Lionel Messi, el actor volvió a demostrar el fuerte vínculo que mantiene con Argentina y terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas inesperados del Mundial 2026.