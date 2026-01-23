Separación confirmada: Facundo Arana explicó cómo vive el fin de su relación con María Susini

Luego de que se conociera la separación de Facundo Arana y María Susini, el actor decidió referirse públicamente al tema y compartir su mirada sobre el proceso personal que atraviesa, tras 19 años de relación.

La noticia fue confirmada en el programa LAM, emitido por América TV, donde se informó que la pareja habría tomado la decisión luego de varios intentos por continuar juntos. Según señalaron al aire, el amor como pareja llegó a su fin, aunque el vínculo se mantiene en un plano respetuoso y cercano.

Facundo Arana habló tras su separación de María Susini y explicó cómo atraviesa el momento personal

La palabra de Arana llegó a través de un breve diálogo con la periodista Laura Ubfal, mientras el actor ingresaba al Teatro del Fuerte, donde se presenta con su unipersonal En el aire. Con un tono calmo y sin entrar en detalles, expresó:

“Tenemos nuestras idas y vueltas y altos y bajos, como en toda familia que se aprecie de serlo”.

La separación generó sorpresa tanto en el ambiente artístico como entre el público, ya que Arana y Susini siempre se mostraron unidos, alejados del escándalo mediático y con un perfil bajo. A lo largo de casi dos décadas formaron una familia y son padres de India, Yaco y Moro, quienes continúan siendo el eje central del vínculo en esta nueva etapa.

Según coinciden distintos medios de espectáculos y fuentes cercanas a la pareja, la decisión se dio de manera gradual y puertas adentro, sin conflictos públicos ni terceros involucrados, con la intención de priorizar el bienestar familiar y la crianza compartida.

De esta forma, Facundo Arana eligió un mensaje mesurado y respetuoso para atravesar el momento, manteniendo la coherencia con el perfil que ambos sostuvieron durante toda su relación.