Sergio Lapegüe reveló detalles inesperados de una decisión que tomó después de 30 años

Sergio Lapegüe sorprendió en su programa de América al contar detalles jamás revelados sobre su salida de TN, tras 34 años de trabajo, en el marco de los problemas que tiene la actual dupla de noticiero conformada por Mario Massaccesi y Paula Bernini.

El descargo de Sergio Lapegüe: “Me fui con las manos limpias de TN”

«Me llama la atención que hayan tenido ese miedo de que yo iba a hacer algo cuando yo me fui sin un peso después de haber trabajado 34 años», reveló el conductor.

También se refirió a los nombres de los programas en los cuales trabajó: «El nombre ‘TN de noche’ es mío y sigue estando ahí. ‘Tempraneros’ lo inventé yo, no lo registré porque no me interesa. ‘Prende y apaga’ sí lo tengo registrado y es mío, después si quieren lo pueden usar, no tengo ningún problema. ‘Prendete al Trece’, bueno… no tengo ningún inconveniente».

«Me encanta que les vaya bien. Son amigos que hemos trabajado durante mucho tiempo. ¿cómo voy a hacer juicio? Me fui sin un mango, con las manos limpias», concluyó Sergio Lapegüe.