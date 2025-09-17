Shakira anunció su tercer show en Argentina: ¿Cuándo será y cómo comprar las entradas?

Hace instantes, se confirmó que la cantante colombiana agregó un nuevo show a su gira por el país. Enterate acá la fecha y conocé cómo comprar tu ticket

Shakira anunció su tercer show en Argentina

Este miércoles se conoció que Shakira tendrá un tercer show en su paso por Argentina. La productora Fenix Entertainment fue la encargada de anunciarlo en sus redes sociales: «Lo que viene es inevitable. Nueva fecha de Shakira«, dice el posteo.

Luego de agotar en tiempo récord las entradas para sus shows del 8 y 9 de diciembre en el Estadio de Vélez Sarsfield, la colombiana sumó una nueva fecha en su visita a Argentina, que también se llevará a cabo en este estadio.

El nuevo concierto se realizará el jueves 11 de diciembre 2025. De esta forma, se reencontrará una vez más con sus fans argentinos y completará cinco shows en el país a lo largo de 2025. Vale recordar que ya estuvo en el territorio argentino a principios de año, cuando brindó dos grandes recitales el 8 y 9 de marzo en el Campo Argentino de Polo.

Shakira anunció su tercer show en Argentina: ¿Cuándo salen a la venta las entradas?

Shakira anunció una nueva fecha en Argentina. Su tercer show será el próximo jueves 11 de diciembre 2025. El anuncio sorprendió a los seguidores de la colombiana, que esperaban con ansias un nuevo concierto de la artista.

Según comunicó la productora Fenix Entertainment, las entradas se conseguirán en el sitio oficial de Entrada Uno. Además, advirtieron que no es segura la compra de tickets fuera de esta página web, ya que podría ser una estafa.

La venta de entradas comenzará este jueves 18 de septiembre a las 10, con una preventa exclusiva para clientes Santander Visa. Este beneficio estará disponible por 48 horas o hasta agotar stock, lo que ocurra primero.

Al terminarse esta preventa, empezará la venta general, donde se podrá comprar las entradas con todos los medios de pago aceptados por el sitio Entrada Uno. Se recomienda estar atento, ya que en cualquier momento puede comenzar la venta general.

Por el momento, no se conoce el precio de los tickets. Lo que se sabe es que no serán los mismos valores de los dos shows anteriores, ya que tendrán un pequeño incremento.