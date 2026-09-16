Camila Galante rompió el silencio tras las fuertes versiones sobre Paredes: su contundente reacción

Camila Galante decidió reaccionar después de que comenzaran a circular fuertes versiones sobre la intimidad de su matrimonio con Leandro Paredes. Sin dar explicaciones ni entrar en detalles, eligió un gesto en las redes sociales que fue interpretado como una manera de desacreditar los rumores.

Después de las versiones que pusieron nuevamente a Leandro Paredes y Camila Galante en el centro de la escena, la esposa del futbolista decidió hacer una aparición pública, aunque lejos de un extenso descargo.

En las últimas horas comenzaron a circular diferentes afirmaciones sobre un supuesto acuerdo privado dentro del matrimonio y presuntas reuniones del jugador con otras mujeres. Las versiones surgieron a partir de declaraciones realizadas por Santiago Riva Roy en Bondi Live y rápidamente tuvieron repercusión en distintos medios.

Hasta ahora, ni Paredes ni Galante confirmaron que ese supuesto pacto exista.

Qué hizo Camila Galante ante las versiones sobre Paredes

En lugar de publicar un comunicado o responder punto por punto, Camila eligió las redes sociales para dejar en claro qué le generaron las versiones.

Según informó PrimiciasYa, Galante reaccionó a una publicación en la que aparecía Riva Roy relatando la información sobre Paredes. Su respuesta fue tan breve como contundente: dejó varios emojis de risa.

La misma reacción fue registrada por otros medios que siguieron la polémica. En ese contexto, el gesto fue interpretado como una forma de burlarse o restarle credibilidad a lo que se estaba diciendo, aunque Camila no acompañó los emojis con una explicación escrita.

Camila Galante ya había enfrentado otros rumores

No es la primera vez que Galante debe lidiar públicamente con versiones sobre su matrimonio.

En marzo, cuando el nombre de Paredes apareció relacionado con otro rumor sentimental, Camila habló con la periodista Paula Varela y negó que hubiera tenido que perdonarle algo al futbolista por aquella situación. También manifestó su cansancio ante las diferentes historias que circulaban alrededor de su marido.

Esta vez optó por una estrategia diferente: no salió a desmentir cada una de las afirmaciones y se limitó a reaccionar con humor.

Por el momento, esa fue la única respuesta pública de Galante frente a las nuevas versiones que rodean a su pareja. Paredes tampoco realizó declaraciones sobre el tema, mientras el episodio continúa generando repercusiones.