Shakira anuncia una inversión millonaria para reconstruir escuelas en Colombia tras el terremoto

Shakira se solidarizó con los miles de afectados por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto y anunció una importante ayuda para Chocó, una de las zonas golpeadas por el desastre. La cantante colombiana se comprometió a impulsar la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó y la construcción de diez nuevos colegios en el departamento.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la artista trabajará junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett, quien respaldará, a través de la Fundación Pies Descalzos, la construcción de las nuevas instituciones educativas. Shakira y Buffett llegaron a Colombia el lunes 17 de agosto para recorrer las zonas afectadas y conocer de primera mano las necesidades de las comunidades.

Shakira anunció la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó

Durante su visita, Shakira confirmó que concentrará parte de sus esfuerzos en recuperar la Universidad Tecnológica del Chocó, una institución clave para la educación de la región.

“Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó. Howard va a ayudarnos con la Fundación Pies Descalzos a construir diez escuelas nuevas en el Chocó, por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy”, declaró ante la prensa.

La cantante también remarcó la necesidad de garantizar que los chicos puedan regresar cuanto antes a las aulas después del terremoto.

“Cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir”, sostuvo.

Un millón de dólares para reconstruir escuelas

La iniciativa contará además con el respaldo de Global Citizen y Live Nation. En ese marco, se anunció que se destinará un millón de dólares a la reconstrucción de establecimientos educativos afectados por el terremoto.

Shakira también realizó un llamado a la comunidad internacional y pidió la colaboración de países como Canadá, Japón y Reino Unido para ampliar la asistencia destinada a las comunidades damnificadas.

La artista advirtió, además, que Chocó arrastra problemas estructurales desde hace años y expresó su preocupación por lo que pueda suceder cuando termine la etapa más urgente de asistencia tras el desastre.

“Lo que más me preocupa es que después de que pase el estado de emergencia queden tantas personas en el olvido y damnificadas y nuestros niños no puedan volver al colegio”, afirmó.

Shakira recorrió las zonas afectadas por el terremoto

Durante su paso por Chocó, Shakira y Howard Buffett recorrieron distintos sectores afectados de Quibdó y visitaron el Colegio Tecnológico Industrial Carrasquilla, donde pudieron observar las consecuencias del terremoto.

También mantuvieron un encuentro con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, para analizar las necesidades de la región y las acciones necesarias para avanzar con la reconstrucción.

Con el foco puesto especialmente en la educación, Shakira busca que la asistencia continúe más allá de la emergencia inmediata y que la recuperación de escuelas y universidades permita que miles de estudiantes retomen sus actividades lo antes posible.